El artista que mediante las redes sociales hace conocer sus desopilantes videos, explicó cómo se irá desarrolando su puesta. “Voy contando varias cosas que me han pasado en la vida a través del stand up, la magia y la música”, contó El Rada. Y luego se preguntó: “¿Cómo conviven esas tres cosas en el show?, no lo sabemos, sucede”.