Empresarios no ven rebote del consumo y alertan por el contrabando

El 62° Coloquio de IDEA cerró con perspectivas cautelosas de los empresarios frente a la economía de Argentina para el último trimestre del año.

La expectativa de una mejora sostenida del consumo volvió a postergarse entre las principales compañías de la Argentina, que cerraron el 62° Coloquio de IDEA con perspectivas cautelosas para el último trimestre del año.

Los datos más recientes acompañan esa prudencia: el consumo masivo cayó 1,5% interanual en agosto y 0,7% frente a julio, mientras acumuló una contracción de 2,7% durante los primeros ocho meses, según Scentia. La medición mostró además que las cadenas de supermercados sufrieron un descenso interanual de 3,3%, los mayoristas retrocedieron 1,8% y los autoservicios independientes perdieron 1,3%. El comercio electrónico apareció como la gran excepción del mercado, con un crecimiento interanual de 36,9%, aunque su expansión todavía resulta insuficiente para compensar el deterioro registrado en los canales tradicionales.

Esto vino acompañado por un problema financiero que comenzó a ocupar un lugar creciente en las decisiones de consumo: el endeudamiento y la morosidad de las familias. El Banco Central informó el 18 de septiembre que la irregularidad del crédito familiar alcanzó 12,9% en julio , frente al 5,6% registrado doce meses antes, más que duplicando el indicador interanual. Y la situación es aún más exigente fuera de los bancos: entre los proveedores no financieros de crédito, la irregularidad había alcanzado 26,9% en febrero, con 34,1% específicamente en préstamos personales.

Empresarios del sector advierten que la caída del consumo y la competencia ilegal golpean a las perfumerías en todo el país.

Sobre ese mercado debilitado apareció una segunda preocupación entre fabricantes y comerciantes: la expansión del contrabando, que incorporó competidores informales a una disputa por consumidores ya especialmente sensibles a los precios. Ana Vainman, directora ejecutiva de AFARTE, aseguró durante el Coloquio que aproximadamente uno de cada tres celulares comercializados ingresó ilegalmente y tampoco fue producido dentro del país.

La economía y el contrabando

La ejecutiva citó datos preliminares de un estudio de la consultora MAP sobre 15 sectores, entre ellos electrónica, indumentaria, juguetes y otros bienes expuestos al avance del comercio ilícito. Según esas estimaciones, durante 2026 el fenómeno provocaría una pérdida fiscal cercana a US$ 3.000 millones y afectaría aproximadamente 11.000 puestos de trabajo entre las actividades incluidas en el relevamiento.

El avance de los circuitos ilegales agrega una distorsión particular porque las empresas formales deben afrontar impuestos, cargas laborales y regulaciones que no pesan sobre mercadería ingresada o comercializada fuera de los canales habilitados.

Esa preocupación atravesó distintas conversaciones del encuentro empresario, donde referentes del sector privado también estimaron que cerca de la mitad de la economía argentina funciona bajo algún grado de informalidad. Los ejecutivos vincularon ese fenómeno con una agenda más amplia de competitividad, reducción de impuestos y formalización, además de reclamar condiciones macroeconómicas estables para recuperar inversión y actividad durante 2027.