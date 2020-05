Edificio del Comando Militar suma rechazos

La APDH afirmó que la iniciativa "carece de fundamento válido", sobre todo que "sobre la calle Sargento Cabral esquina Irigoyen, hay una construcción donde funcionaba el Destacamento de Inteligencia 161" durante la última dictadura militar. "En este momento tendría que ser sitio de memoria", señalaron.

La entidad advirtió que, de aprobarse la ordenanza, "sería el primer caso en que un patrimonio arquitectónico, histórico, cultural y paisajístico estuviera constituido por un espacio que haya estado dedicado a planificar practicas –tortura, desaparición forzada– que son delitos imprescriptibles".

El concejal de Cambiemos Mario Lara indicó, al defender el proyecto, que "preservar el lugar es preservar la memoria".

Por su parte, el concejal del MPN Juan Luis Ousset aseguró: "Yo no acompañé ni voy a acompañar el despacho ni el proyecto. Los justificativos arquitectónicos no pueden no considerar la posición de los organismos de derechos humanos".

