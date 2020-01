EEUU: socio de Giuliani complicó aún más a Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, "sabía todo" sobre los esfuerzos orquestados por su abogado, Rudolf Giuliani, para presionar a Ucrania con fines políticos, aseguró Lev Parnas, uno de los socios del ex alcalde de Nueva York, que está imputado en el caso que impulsó el juicio político contra el actual mandatario. En sendas entrevistas con el diario The New York Times y la cadena NBC News, Parnas se diferenció de Giuliani y aseguró que Trump estaba al tanto de cada una de las maniobras secretas que ambos orquestaron para presionar al gobierno ucraniano para que investigara al ex vicepresidente norteamericano Joe Biden y hoy principal favorito de la interna demócrata para las elecciones generales de noviembre.