Efecto Europa: Estudiantes evalúa bajar sueldos al plantel

La Brujita asumió que "el reinicio del fútbol no será inmediato" frente a la evolución de la pandemia y, por esa razón, aplazó la renegociación de los contratos próximos a vencer en el plantel de Estudiantes.

"A partir de la vuelta del fútbol veremos cómo seguimos con la renovación de cada uno de los contratos. Hoy estamos abocados, como club, en responder a la parte social y sobre todo al cuidado de los deportistas y de las personas que trabajan con nosotros”, aclaró.

Luego, entendió que la actual coyuntura debe servir para "ir trabajando hacia adelante para ver de qué manera todos los clubes de fútbol argentino, sin excepción, se puedan sostener desde lo económico”.

¿Cómo te vaa, Benedetto? on Twitter Verón en @Comotevaok “Hay una franja de jugadores que puede soportar cobrar un sueldo mínimo. Posiblemente a alguno le toque una rebaja para poder ayudar al de al lado, es lo que corresponde. Alguno lo podrá hacer y otro tendrá que ajustarse, tener los pies sobre la tierra". pic.twitter.com/TKZhjZmDwq — ¿Cómo te vaa, Benedetto? (@Comotevaok) March 26, 2020

“Es fundamental buscar la manera de que los clubes empiecen a recibir un apoyo. Internamente ya lo venimos haciendo, pero sería importante tener el soporte desde afuera o un plan para poder sobrellevar todo esto”, agregó.

"En este momento de emergencia, todos tienen sus responsabilidades. No sólo me refiero al jugador sino al que abre la puerta o al de la lavandería. La parte más importante es estar atento para ayudar a aquellos que viven el mes a mes", concluyó.

Ayer, Jorge Amor Ameal, presidente de Boca, aseguró que "todavía no hemos pensado en ese tema". "Sí estamos alertas, tenemos mucha gente nuestra con el débito automático. Vamos a ver en los primeros días del próximo mes dónde estamos. No lo hemos pensado. Cada cual en la vida piensa cómo es. Yo soy muy optimista. Pienso que se van a acortar los plazos, que va a pasar rápidamente, va a aparecer la vacuna o aparecerá algo que nos permita volver a la vida normal. Eso todos los días lo digo. Así como hay gente pesimista que piensa que hasta julio o agosto no empieza. Esto llegó para hacer daño", manifestó.

