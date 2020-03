Evalúan dejar inconcluso el torneo y postergar descensos

"Esos son los comentarios, los que realmente habla todo el mundo. Estamos todos en conjunto para acatar, difundir y avanzar sobre el tema de la salud. Nosotros todos los días nos conectamos con los dirigentes a las 18 horas. Estuve hablando con las distintas comisiones de Boca para que todos sigan trabajando desde casa", dijo el mandamás xeneize.

Sobre una posible reducción del salario de los futbolistas del plantel, agregó: "Todavía no hemos pensado en ese tema. Sí estamos alertas, tenemos mucha gente nuestra con el débito automático. Vamos a ver en los primeros días del próximo mes dónde estamos. No lo hemos pensado. Cada cual en la vida piensa cómo es. Yo soy muy optimista. Pienso que se van a acortar los plazos, que va a pasar rápidamente, va a aparecer la vacuna o aparecerá algo que nos permita volver a la vida normal. Eso todos los días lo digo. Así como hay gente pesimista que piensa que hasta julio o agosto no empieza. Esto llegó para hacer daño".

Víctor Blanco, presidente de Racing Club, no es tan optimista como su par xeneize. Aseguró que si la reanudación del fútbol en Argentina "se va a junio, va a ser muy difícil terminar este torneo", en referencia a la Copa Superliga, de la que tan solo se llegó a jugar una fecha.

"Depende la fecha. Sin Copa América, si todo anduviera bien, siendo optimista, a fines de mayo por ahí te da para terminar el torneo. Si se va a junio, va a ser muy difícil terminar este torneo. Habrá que tomar la medida de acuerdo con lo que pase en el día a día", consideró.

