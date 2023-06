Carlos Eguía no ahorró insultos contra Javier Milei. El romance entre el conductor radial y el león libertario no duró casi nada. El candidato a gobernador libertario en las elecciones del 16 de abril no llegó a las presidenciales sin enterrar a su aliado en una editorial cargada de adjetivos descalificadores del candidato presidencial que mete miedo al macrismo y el kirchnerismo por igual.