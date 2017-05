Ejemplos cercanos para que el Albinegro sueñe

El equipo del Ruso Homann no sólo la tiene difícil porque jugará con un equipo de Primera A. Además, porque el Ciclón es uno de los grandes del país y está en franca levantada desde lo futbolístico, tanto en el plano local como en el internacional. No sólo por la racha positiva de estas semanas, sino por lo conseguido en los últimos años. Desde 2013 a esta parte, el Santo se posicionó siempre en los puestos de vanguardia con planteles de jerarquía, que alcanzaron, entre otros títulos, la Copa Libertadores.

Sin embargo, a pesar de que desde la lógica San Lorenzo tiene todo para avanzar el fútbol, “es la dinámica de lo impensado”, según Dante Panzeri, y por eso toda lógica se puede derribar cuando en el rectángulo de juego se enfrentan once contra once jugadores.

Partidos cerrados

La corta historia de la Copa Argentina así lo demuestra. Hubo más de una sorpresa, siendo tal vez la más resonante la eliminación de River a manos de Estudiantes de Buenos Aires (ver aparte). Pero no hay que ir muy lejos en el tiempo, porque la actual edición del certamen nacional puso en evidencia que a los equipos de Primera se les complica ganar. Le ha pasado a Central contra Cañuelas (Primera C), al que venció 1-0 con lo justo, siendo que el Canalla fue tres veces finalista. Lo propio le pasó el miércoles pasado a Banfield, que jugando casi de local (en la cancha de Quilmes) le ganó 1-0 a Chaco For Ever (Federal A). Lo mismo que a Huracán, campeón en 2014, que dependió de los penales para pasar luego de igualar 2-2 ante Defensores Unidos de Zárate (Primera C).

Otro ejemplo que le puede servir de aliciente a Cipolletti es el del año pasado cuando Independiente de Avellaneda perdía ante Alianza de Coronel Moldes (del Torneo Federal B) y lo empató a los 41 del ST para luego vencerlos desde los doce pasos.

Los datos vertidos pueden llenar de confianza a los hinchas del Albinegro, pero más aún saber que cuentan con un plantel importante para la categoría y que se jugará el partido de su vida. Que no tienen nada que perder y que la presión será siempre del rival. Eso sí, deberán tener su mejor tarde para ganarle al Santo y avanzar en la Copa Argentina, para agigantar su historia y ratificar, una vez más, que es el Capataz de la Patagonia.

"Por supuesto que estamos todos ilusionados en poder dar una gran sorpresa en la Copa ante un grande. Pero se hace difícil pensar en San Lorenzo porque aún no conocemos ni la fecha”. Daniel Opazo Delantero de Cipolletti

El presente

Con todo listo para lo que viene

Antes del partido con San Lorenzo, Cipo debe atender su participación en el Federal A. Queda más de una semana para el primer cruce de playoffs ante Sportivo Las Parejas, pero las cosas por La Visera están bastante claras para Henry Homann. De no mediar imprevistos, el equipo de arranque para el cruce sería con Matías Alasia; Gastón Valente, César Medina, Marcos Lamolla, Gastón Pinto; Maxi Carrasco, Fabio Giménez, Lucas Mellado, Ezequiel Ávila; Germán Weiner y Daniel Opazo.

Batacazos históricos

River y Racing sufrieron a los equipos “chicos”

Caída monumental. Una de las grandes sorpresas se dio en la Copa Argentina de 2015 cuando River, dirigido por Ramón Díaz, presentó un equipo alternativo y cayó por 1 a 0 frente a Estudiantes de Buenos Aires, equipo que militaba en la Primera B Metropolitana.

Academia con nota baja. En 2013 Tristán Suárez (B Metropolitana) eliminó a Racing, que venía de ser el subcampeón en 2012. El equipo de Ezeiza se impuso con un tanto de Barrionuevo. La Academia, que presentó un mix de titulares y suplentes, mostró una imagen deslucida y no pudo revertir el partido.

Vélez sufrió los penales. Por los octavos de final de 2016, Vélez no pudo con Juventud Unidad de Gualeguaychú (B Nacional) que lo eliminó en definición por penales tras el empate 1-1 en los 90 minutos. En cancha de Arsenal el Fortín se adelantó con gol de Pavone y Villalba lo igualó.

OPINIÓN

Cipolletti tiene que estar ilusionado

Gastón Recondo. Periodista de TyC Sports

Un solo partido de 90 minutos sin alargue siempre juega a favor del equipo considerado inferior. En este caso, Cipolletti tiene que estar muy ilusionado con que si hace un muy buen partido, se asegura, al menos, los penales. Y desde los doce pasos, lo que hay que hacer es acertarle al arco y no errarle, como en el caso de Defensores Unidos de Zárate ante Huracán.

Sabemos que San Lorenzo es mejor equipo que el Globo y es uno de los mejores equipos del fútbol argentino, con lo cual no la va a tener sencilla Cipolletti. Pero está clasificado para esta instancia y tiene la posibilidad de jugar por lo que puede permitirse soñar y los sueños están para cumplirse.

Así que ojalá haga más que un papel digno.