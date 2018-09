Ante esto, su abogado codefensor, Horacio Freiberg, se expresó en LU5 y criticó a la funcionaria por "prejuzgar" sin tener conocimiento de la causa judicial y cuestionó la aplicación de la medida de prisión preventiva.

Freiberg acusó a Bullrich de "decir una opinión en función de lo que escuchó o lo que le pareció, con términos peyorativos o discriminatorios", en relación a la inicial vinculación de su defendido con la comunidad gitana, que luego fue desmentida.

El abogado dijo que la intervención de la funcionaria "presionó" a la Justicia, que en un primer momento lo dejó libre y ayer le otorgó la prisión preventiva: "Hay un concepto de discriminación en la primer declaración que hace la ministro. Y no deja de ser un componente de presión".

En cuanto a la medida cautelar, Freiberg la cuestionó y dijo que "bastaba con que no salga del país y que tenga que presentarse cada quince días, como fue inicialmente". "No es lo mismo tener un acusado con antecedentes a uno que jamás tuvo un antecedente, con 68 años", justificó, y dijo que habría que tener en cuenta el contexto en que sucedió el hecho.

"El Estado es el que tiene que dar el ejemplo y velar por el estado de derecho. La manifestación ligera de una ministro de la Nación que ya prejuzgó y condenó es una expresión demasiado apresurada. El Estado no puede prejuzgar", sentenció el abogado. En cuanto al hecho por el que Silveira Márquez está acusado, Freiberg aclaró que "me parece gravísimo, yo no estoy defendiendo la impunidad".

En un primer momento, la fiscalía no solicitó la prisión preventiva porque entendió que no había riesgo de fuga y tampoco observaron riesgo de entorpecimiento de la investigación. Además, porque es un delito que no prevé pena de cumplimiento efectivo y el agresor no tenía antecedentes, entre otros elementos que se contemplaron para no solicitar la prisión.

No obstante, tras el enojo de la ministra por su liberación, la Justicia le otorgó prisión preventiva a pedido de la querella, y Bullrich festejó la medida a través de su cuenta de Twitter. "Silveira Márquez vuelve a la cárcel y será juzgado por tentativa de homicidio. Triunfa el sentido común. El que las hace, las paga", escribió poco después de conocerse la disposición judicial.

