El abuso de la automedicación causa millones de muertes

Uruguay

Los antibióticos sólo hay que tomarlos cuando lo indica un profesional de la salud, en dosis adecuadas y por el tiempo indicado. No tiene ninguna utilidad para tratar síntomas que la gente asocia con los antibióticos: la fiebre, los resfríos, la tos o el dolor de garganta en general no precisan antibióticos. Y si se usan mal, dejan de servir. A eso apuntó Pilar Ramón Pardo, asesora regional en Resistencia Antimicrobiana de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), al referir que “para algunas infecciones no hay ahora mismo un antibiótico eficaz, nos estamos quedando sin antibióticos”.