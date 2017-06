El Albinegro dio en la Tecla y sueña con subir

En un partido muy trabajado por parte de ambos, al equipo de Homann le alcanzó con el gol tempranero del Tecla para aguantar la ventaja y soñar con dar un paso más la próxima semana.

El Albinegro madrugó de entrada y en apenas tres minutos de juego se puso arriba en el marcador gracias al gol del Tecla. De cabeza, el delantero reemplazante de Daniel Opazo facturó de entrada ante una dormida defensa salteña que lo dejó ganar en las alturas para poner el 1 a 0.

A partir del gol sólo le bastó con estar bien parado para dominar el partido ante un rival al que le costó mucho generar peligro en el arco de Alasia.

Cerca del final de la etapa, la visita tuvo una clara para el empate, tras un desborde del lateral Cazula, que llegó al fondo y la metió adentro para Amieva que abajo del arco fue bien atorado por Medina que la sacó en la linea al córner.

No hubo tiempo para más en una etapa en la que Cipo no brilló, pero dominó a placer a su rival y prácticamente no sufrió en su arco.

En el complemento, el Millonario de Salta asustó de entrada con una buena jugada colectiva que Alasia le contuvo magistralmente al zapalino Amieva cuando este remató solo desde el punto penal.

Llegando a los 20, otra vez Cipolletti inquietó a Darío Sand con un pelotazo largo que el arquero ex Deportivo Roca salió a cortar muy lejos y en el rebote, el ingresado Gaitán la puso para Farías que convertía pero en posición adelantada.

Justamente Sand fue protagonista de la siguiente jugada que hubiese significado el 2 a 0 para el local. Weiner metió una tremenda pelota para Farías que cabeceó entrando a la carrera para fusilar al 1, quien, a puro reflejo, tapó el remate y dejó con vida a su equipo.

El ingreso de Coco Gaitán le dio mayor dinámica al conjunto de Homann que a esa altura del complemento ya estaba volcado a la contra. Por esta vía, y con Gaitán como protagonista llegó la expulsión de Giménez para la visita que tuvo que cortar al volante en una salida rápida, vio la segunda amarilla y dejó a su equipo con diez hombres.

De esta forma, el equipo cerró el partido con mayor tranquilidad y hasta tuvo la intención de buscar una ventaja mayor. Con un empate fuera de casa el miércoles, Cipo entrará en semifinales y todo el pueblo albinegro se ilusiona.

Cipo sacó la ventaja en el arranque y le alcanzará con un empate en Salta.

“Hicimos un buen trabajo, fue un partido duro. Se logró el objetivo y ahora hay que definir de visitante”.Fabio Giménez. Volante de Cipolletti

“Conseguimos un gol temprano y después se nos complicó un poco, pero obtuvimos esta ventaja muy importante”.Maxi Carrasco. El Chueco fue uno de los destacados de Cipo.

El Villero y Ramallo también festejaron

En el resto de los partidos de ida en estos cuartos de final del Federal A, Villa Mitre como local le ganó 1 a 0 a Gimnasia de Mendoza en el Fortín de Bahía Blanca. Fabián Dauwalder hizo el gol del Tricolor, que terminó el partido con diez por la expulsión de Ricardo Chavarri.

Por otro lado, en Villa Ramallo, Defensores de Belgrano también se impuso como local, esta vez por 2 a 1 ante Unión de Sunchales.

Federico Castro en dos oportunidades marcó para el Granate mientras que Diego López descontó para el Bicho de Sunchales.

El viernes en la serie restante Sarmiento de Resistencia y Mitre de Santiago del Estero habían igualado 1 a 1 en el primer partido disputado en Chaco. David Romero puso en ventaja al Aurinegro, mientras que Julio Cáceres empató para el local.