El almuerzo del horror

Dejando de lado la política, temática que siempre es de gran interés para la conductora, la producción de Mirtha decidió que era hora de divertir a los televidentes, y tanto la cantante como los humoristas cumplieron con ese objetivo.

En uno de los bloques del envío, la Chiqui les comentó a sus invitados que su hija, Marcela Tinayre, visitó una playa nudista en Europa y que los argentinos eran los que más desesperados miraban a su alrededor, por la gran cantidad de mujeres que hacían topless. En ese momento, Lali reveló que cuando tenía 17 años viajó junto a sus compañeros de Teen Angels a Barcelona y vio algo impensado. “Venía distraída con la China caminando por la rambla y de pronto giro la cabeza y había un señor de 80 años, de bandana amarilla, borcegos, mochila… ¡y en pelotas! El tipo andaba ahí, con un poco de calor por los borcegos, pero en bolas. ¡Y me pareció espectacular!”, expresó la joven, para comenzar a asustar a la diva. “¡Horrible me parece! ¡Espantoso!”, atinó a decir la conductora, un poco sorprendida por el relato, a lo que Lali le sugirió: “Nooo. Si quiere, no mire, pero déjelo ahí, feliz”.

lali esposito

De inmediato tomó la palabra Dady Brieva: “Yo fui a una playa de Miami. Me quise hacer…”, recordó Brieva, cuando fue interrumpido por Miguel del Sel, quien aseguró: “Yo me levanto”, quizás sabiendo lo que venía. En ese momento, Dady retomó el relato de forma entrecortada: “Yo nunca… eh… Un par de negros… ¡Impresionante, Mirtha! Estaban las tres marcas en la arena”, señaló el cómico, a lo que el Chino Volpato agregó cómplice: “Envidiable”. Espantada por la imagen, comenzó a gritar “¡Basta, basta!”, mientras el resto de los invitados reía sin parar.

Daddy Brieva

7,9 Fue el mayor pico de rating de la diva, ante La Peña de Morfi (Telefe), que promedió los 6 puntos.

Inédita confesión

Cuando ya faltaba poco para finalizar el envío, Dady Brieva volvió a sorprender a Mirtha con una inesperada revelación. “Me quiero hacer una operación para levantarme los huevos, Mirtha”, lanzó sin dar vueltas, despertando las carcajadas de toda la mesa. “Porque viste que a los 60 los tenés por los meniscos… ¿o no, Chaqueño?”, agregó el humorista, mientras la diva se ruborizaba.