El amor sin cuarentena: le pidió casamiento por radio

"El amor es la única receta para vencer a la pandemia ", aseguró Walter, de 53 años, que le propuso por segunda vez matrimonio a Norma. Esta vez no fue de rodillas como la primera, sino en vivo por la radio de Vista Alegre . "Me quebré cuando escuché la pregunta y está vez acepté, la pandemia nos hizo pasar mucho tiempo juntos y eso fortaleció este amor", describió la comprometida.

"El nerviosismo me atravesó todo el cuerpo y las piernas medio que se me aflojaron. Quedé medio en shock", contó y expuso que, cuanto cortó la comunicación, se quedó varios minutos debajo de ese árbol intentando comprender todo lo que había pasado. "La verdad, es que no lo dudo, nos amamos y siento que este es el momento".

Embed

Hace cinco años que se conocieron y, entre las ideas y vueltas, "nunca estuvieron tan bien como en esta pandemia". "Creo que fortaleció nuestro amor", describió la comprometida y asintió el futuro esposo.

A-Vista-Alegre-Pandemia-Amor-05.png

Facebook y la radio: los puentes del amor

Un lustro pasó de aquel mensaje. Walter estaba apenado por la situación familiar que ella atravesaba: su madre había fallecido y la soledad la comunicaba por sus publicaciones en Facebook. Entre tantas expresiones, llegó una interacción. Continuaron por chat y se estableció el vínculo.

Durante los primeros tres años, estuvieron entre la pasión y la distancia. El amor había empezado a nacer, pero las peleas también se hicieron presentes. Él se la decidió jugar y cuando encontró un momento de soledad en la casa, se arrodilló y le formuló, por primera vez, la pregunta: "¿Te querés casar conmigo?". Pero, no era el momento.

La relación fluyó, el día a día fortaleció la relación y una pandemia se declaró. "Claramente la pasamos juntos y sin pensarlo demasiado, estar todo el día juntos, compartiendo los momentos, alimentó y expuso que era el momento de volverlo a intentar", aseguró Walter que dudó en las formas, pero jamás en la propuesta.

A-Vista-Alegre-Pandemia-Amor-01.png

"Busqué la mejor forma de hacerlo y me imaginé algo bastante de película", se atajó Walter y describió que comenzó averiguar hacerle le propuesta con un globo aerostático y "algo que vuela así todos se enteran", pero no se ajustó a su bolsillo.

Entonces, este miércoles en la noche, mientras escuchaba la radio en su trabajo, apareció la idea. "No tuve que juntar fuerzas porque estaba seguro de lo que quería, aunque tenía temor porque si me decía que no todos se iban a enterar", describió Walter y mandó este jueves el mensaje a Valeria Muñoz, quien es la voz de la radio Foyel Mapu: "Buen día Vale, que tengas un hermoso día, haceme un favor, decile a Norma, como si fuera yo: no te casas conmigo después que pase la pandemia, así decile por favor, gracias. ".

Valeria dijo el mensaje al aire, pero Norma no estaba escuchando en ese momento. Entonces, la locutora decidió llamarla y hacerle la pregunta.

A-Vista-Alegre-Pandemia-Amor.png

La boda: todos están invitados

Ya tienen fecha. "En febrero, después del 16 que es mi cumpleaños 50, nos casamos", confirmó Norma y aseguró que después de tanto encierro va a ser una fiesta masiva. "Creemos que para esa fecha ya habrá pasado esta pandemia y podremos celebrar todos este amor", agregó.

"Quiero civil, iglesia y todo", convencido contó el comprometido y acompañó a su futura esposa: "Tenemos que celebrar con mucha gente y una fiesta como corresponde".

Walter repitió y concluyó con una frase que deseó que "se haga viral, por lo menos en Vista Alegre": "Para vencer la pandemia se necesita mucho amor".