¿El amor nunca se fue? Cristina Pérez le declaró su cariño a Barili

A raíz de la estrecha relación en donde prima el amor sobre todas las cosas, fueron numerosas las ocasiones en los que se rumoreó Rodolfo Barili y su colega mantenían una relación amorosa, ésta no fue la excepción.

https://twitter.com/Cris_noticias/status/1285348138287587329 Feliz Día Amigos cc @barilirodolfo pic.twitter.com/LoDqKCmwBH — Cristina Perez LAVÁ BIEN TUS MANOS (@Cris_noticias) July 20, 2020

Pero la declaración de Cristina Pérez no quedó solo en Twitter, pues la periodista también aprovechó para dirigirse a su colega y dedicarle un mensaje lleno de amor mientras estaban al aire del noticiero. La periodista le dijo a Rodolfo Barili que lo quería mucho y le aseguró: “La buena amistad nos hizo tener fuerzas para salir adelante. Feliz día”.

El mensaje hacía alusión al difícil momento que vivió hace unas semanas Rodolfo Barili, él mismo contó que vivió una angustiante situación mientras circulaba por la autopista: “Junto a mis hijos, vivimos un momento de esos que no le deseo a nadie. En la Autopista Buenos Aires – La Plata nos arrojaron una piedra a la altura de Bernal. El auto se bancó el impacto que, gracias a Dios, amortiguó y abolló el capot antes de astillar el parabrisas del lado del menor de mis hijos. Bajé en el primer control policial para denunciar el hecho (a metros del incidente) donde un policía (que se encontraba dentro del lugar refugiado del frío) me pidió que hiciera la denuncia en el control del peaje de Hudson”.

https://twitter.com/Cris_noticias/status/1285074239175917568 En estos días en q extrañamos compartir momentos con nuestros amigos, valoramos como nunca lo importantes q son en nuestra vida. Tanto, q la distancia nos acerca aún más a ellos, q viven nuestras tristezas y alegrías como propias. Bendita hermandad la de la Amistad. #DiaDelAmigo — Cristina Perez LAVÁ BIEN TUS MANOS (@Cris_noticias) July 20, 2020

Rodolfo Barili comentó que no pudo realizar la denuncia correspondiente: “Allí esperamos un rato hasta que me dijeron que por la cuarentena no hay quién tome denuncias (ni policía ni personal de la Autopista). Eso sí, el peaje lo cobraron a pesar de estar la Autopista cortada a los pocos metros del pago por una protesta. Agradezco que nada pasó. Que los tres estamos bien. La chapa se arregla y el vidrio se cambia. Pero la sensación de indefensa es difícil de borrar”.