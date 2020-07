Otra polémica con Cristina Pérez, ahora por su lujosa casa

Furiosos

"¿Te lo pagó, Macri?", "Respetá al pueblo", "Solamente vos podés tener un sitio así mientras tanta gente se muere de hambre, Cris", fueron algunas de las reacciones de los usuarios al ver las fotos.

Un poquito de sol y se arranca ️♂️♀️♀️ View this post on Instagram Un poquito de sol y se arranca ️♂️♀️♀️ A post shared by Cristina Perez (@cris_noticias) on Jul 14, 2020 at 10:03am PDT

Ante las repetidas críticas que recibe la conductora de Telefe por sus comentarios al aire, Marina Calabró informó que Pérez no estaría más en el canal de las pelotas. Sin embargo, en el inico del mes ella misma tuvo que salir a desmentir la versión que la ubicaba en canal Trece en el futuro cercano. "No es cierto que me voy, no es verdad", dijo Cris.