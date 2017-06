El antidoping dejó un despelote Monumental

Luego de una jornada convulsionada en el mundo riverplatense, anoche desde el club publicaron un comunicado en el que aclararon que, por ahora, los únicos dos casos confirmados por la Conmebol que dieron positivo en los controles antidoping fueron Martínez Quarta y Mayada.

Si bien durante el día también había circulado el nombre de Sebastián Driussi, el delantero no fue notificado por la entidad. Igualmente, desde el club esperan que con el correr de los días se conozcan otros casos de doping, ya que varios jugadores del plantel consumieron el suplemento. “Hace tres años que lo usamos y nunca causó problemas”, expresaron fuentes del cuerpo médico del club, que sospechan que la última partida les llegó contaminada.

Se trata de un suplemento energético deportivo que hasta el momento no les había traído ningún inconveniente. La versión millonaria es que hubo un cambio de origen del producto, que tomaban habitualmente, y por eso los casos fueron saltando en distintos partidos, con los jugadores que fueron pasando por el control.

Por el momento no se hicieron las contrapruebas, que serán realizadas en Alemania y que llegarían en tres semanas, según explicó Osvaldo Pangrazio, a cargo del control antidoping en Conmebol.

Hasta ahora, según los casos oficializados, el club no recibiría sanción, pero sí los jugadores, si es que no se demuestra lo contrario. “Se sanciona sólo al jugador infractor, no al club, no hay pérdida de puntos ni de partidos para el equipo”, aseguró Francisco Figueredo Brítez, secretario ejecutivo de la Conmebol.

En River no se relajan, esperan que se puedan dar otros casos. Es que quedaron muchos cabos sueltos. El director de médicos de la Conmebol lo dejó claro. “Llamó la atención que el dopaje en River salió en la Copa y no en el torneo local”. En tanto, hoy habrá una conferencia de prensa de Marcelo Gallardo y el cuerpo médico.

“Tiene que haber habido una contaminación con diurético de algún suplemento. El diurético está prohibido desde hace tiempo”. Donato Villani Vicepresidente del cuerpo médico de la Conmebol

En tres pasos

El tornado que pasó por Núñez

1- El doping positivo de Martínez Quarta fue en el partido contra Emelec. Jugó el miércoles y marcó un gol contra Aldosivi.

2- Trascendieron ayer temprano los casos de Mayada, Driussi, Alario, Ponzio, Fernández y Maidana.

3- La Conmebol sólo confirmó los de Martínez Quarta y Mayada. Sin embargo, no se descartan nuevos.

“Cuantos más casos haya dentro de un mismo equipo, más se sospecha de un caso de contaminación”. Osvaldo Pangrazio Director de médicos en Conmebol

Blanco zafó, Brian no y Figal espera

Buenos Aires

Muchos casos, lamentablemente, de futbolistas argentinos con doping positivo en los últimos tiempos. Casi todos en el plano internacional y sancionados por la Conmebol. Y con distinta suerte. Sebastián Blanco zafó cuando jugaba en San Lorenzo. Brian Fernández fue suspendido cuando actuaba en Racing y Nicolás Figal, del Rojo, espera la decisión final de la Conmebol.

“Se sanciona sólo al jugador infractor, no al club, no hay pérdida de puntos ni de partidos para el equipo”.Francisco Figueredo Brítez Secretario de la Conmebol

Tres casos en los grandes

Blanco había consumido para un partido con Gremio por la Copa y recetado Cronolevel por el médico del plantel azulgrana, Alberto Rovira, por lo que dio positivo para la sustancia betametasona, uno de los componentes del antiinflamatorio. El 17 de junio de 2016 la Conmebol dio a conocer que Blanco no iba a ser sancionado, e incluso había archivado el caso.

Brian Fernández, de Racing, debió cumplir la pena de un año y medio que le impuso la Conmebol por haber dado positivo en dos controles antidoping. En Independiente, Nicolás Figal dio positivo en el control realizado después del encuentro con Alianza Lima, por Copa Sudamericana y se expone a una sanción de entre seis y doce meses. Otros casos recientes: Erviti (cuando estaba en Banfield), Toledo (San Juan) y Barrientos (Lanús).

¿Será la primera gran vendetta para Rodolfo D’Onofrio y River por no apoyar la nueva conducción de AFA? No sé, pregunto... Flavio Azzaro Polémico mensaje en las redes sociales

OPINIÓN

Javier Gil Navarro. Cubre River para ESPN

Acá todo fue desconcierto y nerviosismo

El mundo River está convulsionado. Pero hay que remitirse a las pruebas y oficialmente hay dos sancionados: Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada; el resto fueron versiones y especulaciones que no prosperaron.

El plantel de River toma complejos vitamínicos, recuperadores como la mayoría de los deportistas de alto rendimiento. El club cree que puede tratarse de una mala partida... El temor era que hubiera más de dos casos, a mí no me consta y por eso no voy a nombrar a nadie.

Son seis los futbolistas que se sometieron a los análisis y se sabe que Iván Rossi y Luciano Lollo dieron negativo.

Lo cierto es que hay que esperar para ver cómo sigue el tema con los jugadores implicados y lo que les puedo decir es que acá en River todo fue desconcierto y nerviosismo.

p31-f04-depo(SCE_ID=102569).jpg En la fecha 23 no hubo control en el duelo entre Estudiantes y Boca.

El Xeneize, envuelto en suspicacias por la falta de control

No hubo antipoding en el partido de Estudiantes-Boca y se dijo que fue para salvar a Centurión. Contra Olimpo, el médico se descompensó y ante Aldosivi no quedó claro si se hizo o no.

Buenos Aires

El escándalo por doping en River tapó las suspicacias que se generaron en la vereda de enfrente. Es que el médico que estaba a cargo del control en el partido de Olimpo de Bahía Blanca y Boca en un momento se descompensó y tuvo que ser trasladado a un centro de atención por lo que se pensó que no habría, otra vez, antidoping en un partido del vigente campeón. Finalmente el profesional se presentó en el estadio Roberto Carminatti para cumplir con su tarea.

Igualmente, las alarmas se encendieron en la prensa teniendo en cuenta los antecedentes del Xeneize durante el torneo.

Es que nunca quedó claro qué pasó en el duelo contra Estudiantes en La Plata (empate 0-0) cuando el médico designado para ese partido informó que no pudo llegar a la cancha porque se había perdido en el camino. Ese argumento derivó en varias versiones. Una apuntaba hacia Ricardo Centurión y la idea de “salvarlo” porque se sabía que el volante no pasaría un control.

Otra versión indicaba que ese día los jugadores convocados a la selección argentina Sub-23 tenían que viajar a Corea del Sur y que de ser elegidos para el control se perderían el vuelo.

Bajo sospecha

También se divulgó que no hubo control en el duelo que Boca le ganó 4-0 a Aldosivi en Mar del Plata. En varios medios se informó que por segunda vez en el año el equipo de Guillermo se salteaba la prueba. Aunque esa versión fue desmentida por distintos periodistas como el de ESPN Diego Monroig, quien aseguró que vio cuando Leonardo Jara iba al antidoping.

Un escenario poco claro como muchas de las cosas que suceden en el fútbol criollo y que parecen no cambiar con la nueva AFA.