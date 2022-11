El anuncio de Tini Stoessel que la aleja de Rodrigo de Paul

Pese a que Rodrigo de Paul estará en Qatar para la Copa del Mundo, su novia no se hará presente. Tini Stoessel tomó la dura decisión de no acompañar a su pareja y Ángel de Brito se encargó de contar cuáles son los motivos que la llevaron a esto.

Tini stoessel y Rodrigo de Paul.webp

“Pero antes de que empezaran a hablar de la separación se decía que en el club estaba castigado. Le pedí a Diego porque digo 'vamos a ir a la fuente'. Habló con el prensa del Atlético de Madrid, le contestó seco por los premios Billboard. Él pidió doce horas de permiso más que para volverse con el equipo y se las dieron", explicó sobre los rumores que iniciaron la pelea de hace semanas.

Y terminó por despejar los rumores: “Y vos no tenés que explicar por qué te quedas. 'Por un tema personal', fue todo lo que dijo. Yo acá escuchaba que todos decían 'no juega porque se quedó'. Ahí Diego me dijo 'él no jugó en todo el año en el Atlético de Madrid porque hasta ahora no rindió”.

Vale recordar que hace unas semanas, Tini habló sobre si irá o no. “No lo sé todavía por tema de trabajo, pero estoy re bien. Mi familia sí va a ir, o mi hermano y mi papá, pero yo todavía no sé”, mencionó en diálogo con Socios del Espectáculo.

Ángel de Brito en Instagram.webp

Sumado a esto, Ángel de Brito abrió la caja de preguntas en su cuenta de Instagram, como suele ser habitual. Recibió distintas consultas entre las cuales preguntaban por Tini Stoessel y si irá o no al Mundial, a lo que fue conciso: “NO”.

Ante esta confirmación de parte del conductor de LAM, no tardaron en caer más mensajes consultando los motivos por los cuales no lo hará. A lo que respondió sin inconvenientes desde su punto de vista: “Para que no la culpen de lo que pase”.