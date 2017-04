El arquero santafesino, de 29 años, cortó un centro y efectuó un saque largo desde su propia área que se tradujo en el tercer gol del elenco ganador, aprovechando que el guardametas visitante, el también argentino Carlos Franco (ex San Lorenzo de Alem de Catamarca), se había adelantado en el campo en procura de la igualdad. Se disputaba el quinto minuto de tiempo adicional, según reprodujo el portal 'Fútbol Boliviano’.

Dituro, oriundo de la localidad de Bigand (situada a 70 kilómetros de Rosario), vistió las camisetas de Douglas Haig de Pergamino (2012-2013) y Brown de Puerto Madryn (2013-2014).

Los otros goles del líder Bolívar (28 puntos) fueron alcanzados por los uruguayos Leandro Sirino y William Ferreira. El descuento de San Jose corrió por cuenta del volante ofensivo entrerriano Lisandro Alzugaray (ex Atlético Paraná).

Además, Sport Boys Warnes, próximo rival de Godoy Cruz de Mendoza por Copa Libertadores, perdió como local frente a Blooming (3-4).

El delantero argentino Juan Vogliotti (ex Gimnasia y Tiro de Salta) convirtió dos tantos (uno de penal). El ex enlace de Boca Juniors, Alexis Messidoro, resultó titular en el equipo que dirige el vasco Xabier Azkargorta.

Sport Boys recibirá este jueves a Godoy Cruz (21.45 hora argentina), por la cuarta fecha del grupo 6 de la Libertadores.

En Blooming, dirigido por el argentino Ricardo Lunari, anotó dos tantos el ex goleador de Unión de Santa Fe, Belgrano de Córdoba e Independiente, César ‘Picante’ Pereyra. También jugaron desde el comienzo los defensores Emmanuel Bochino (ex Brown de Adrogué) y Maximiliano Ortiz (ex Racing de Córdoba).