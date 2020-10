El asistente que se peleó con Messi: "A mi hijo más chico le puse Lionel"

“Me crié viendo jugar a Messi, es lo más grande que hay. Lo admiro tanto que mi hijo más chico se llama Lionel por él”, contó en el programa radial "¿Cómo te va?" el preparador físico con pasado en Nueva Chicago y Barracas Central. “Lo que más me mortificó fueron los mensajes que recibí", añadió.

“Terminó el partido, vi que se estaba armando una pelea y simplemente quise separar para evitar cualquier tipo de expulsión. En ese momento, parece que hubo un malentendido, pero son cosas que pasan en la cancha. Lo respeto a Messi al igual que al resto de los jugadores”, explicó Navas.

image.png

Navas contó que el altercado con Messi no solo quedó en la cancha. “Recibí insultos y amenazas por esa situación que pasó con Messi. Me dolió que mis hijos escucharan cómo hablaban de mí. Creo que todo se agrandó más de lo que realmente fue”, indicó con preocupación.

A la exposición que tuvo el hecho en las redes sociales, en la que circularon memes y gifs del momento en el que Lio le dice a Navas, “¿Qué te pasa pelado?”, se sumó la historia de Instagram de Sergio “Kun” Agüero, en la que escribió: "Pegale un chirlo en la pelada, pá". Navas, quitándole dramatismo a la situación, manifestó que le dio gracia: “Me cagué de risa con el mensaje del Kun Agüero”.

https://twitter.com/Comotevaok/status/1316418171654594563 Lucas Nava en @Comotevaok: “Cuando Messi se quiso retirar de la Selección escribí un texto gigante dándole apoyo porque lo admiro y respeto mucho” pic.twitter.com/7YIrb1KFW3 — ¿Cómo te va? (@Comotevaok) October 14, 2020

"Cuando Messi se quiso retirar de la Selección escribí un texto gigante dándole apoyo porque lo admiro y respeto mucho”, contó Navas, quien añadió: "La situación me generó incomodidad porque la realidad es que no pasó nada. Los insultos que se vieron son normales”. Y además, aclaró que "esto no cambia mi forma de pensar sobre Messi, es como en todos los trabajos, si hay un cortocircuito se resuelve y listo”.