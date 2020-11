El audio de Diego a la pareja de Verónica Ojeda: "Cuidala mucho"

Este sábado en "Secretos verdaderos", el programa que tiene Luis Ventura en la pantalla de América, se homenajeó al futbolista y se mostró un material revelador. Se trata del último audio que le envió Diego Armando Maradona a Mario Baudry, la actual pareja de Verónica Ojeda.

El periodista exhibió el mensaje de voz que le envió el Diez a la actual pareja de Ojeda, donde pedía que cuide de ella y de su hijo, Dieguito Fernando. "Hola Mario, habla Diego, sé que te parecerá increíble esto pero la veo bien a Vero, me dijo que está con vos, cuidala mucho, y de paso me cuidas a mi ángel que no tiene parangón con nada", le decía el ex futbolista, quien falleció a los 60 años.

El mensaje cierra con Maradona diciendo, “Mirá que yo tengo un montón de hijos pero este me va a sacar la última cana. Un abrazo". Para muchos el estremecedor mensaje se puede advertir que Diego presagiaba su muerte, por eso el pedido a la pareja de su ex.