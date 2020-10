El "Bailando" le dejó una lesión que aún sufre

En ese momento, Flor se iba de gira con una obra, un sueño que tenía hace mucho y no quería dejar. "Mi mamá me dice: no vas a poder ir porque se te fracturó la nariz, entonces vas a tener que ir a un médico. No mamá no me duele, me hacía la boluda. Me lleva a un médico de guardia y me dice ‘¿Te sangró? porque si te sangró es peligroso’, y yo ‘no, no me sangró’", contó Vigna en el video.

Luego, la actriz se sinceró y confesó: "Me fui de gira con la nariz rota. Le mentí a todo el mundo que no me dolía, porque yo quería hacer la obra, y me acuerdo ahora cuando ronco, cuando respiro para la miércoles. Así que si se rompen la nariz, arréglensela".

Para cerrar, y a modo de enseñanza, les dejó un mensaje a todos sus seguidores. "Moraleja, no ser tan boluda como yo", finalió Flor junto al video.