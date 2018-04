El básquet le pide a Manu Ginóbili una función más

El mismísimo entrenador de los Warriors, Steve Kerr, se lo pidió en el emotivo abrazo que le dio en el cierre del partido. “Tenés que seguir un año más, ¿por qué no? ¡Mirá la temporada que tuviste!”, fue lo primero que lanzó el DT. “Hacé como Roger Federer el año pasado. Él probó y siguió porque amaba su deporte. Y vos, Manu, me recordás mucho a él. Haceme caso, pensá en lo que te dije”.

“Creo que debe volver y jugar dos años más. Sonreí cuando anotó ese triple desde la esquina al final del partido. Fue tan típico de Manu: 40 años y 16 puntos, anotando triples decisivos”, señaló su compañero Rudy Gay tras ese partido. “No hay muchos como Manu, es uno de los mejores de la historia”, dijo el base francés Tony Parker, otra leyenda de los Spurs. El alero de los Warriors, Kevin Durant, aseguró hace unos días que Ginóbili “cambió la cultura del básquetbol” en la actualidad. “Cambió la cultura del básquetbol, en mi opinión, incluso si no se lo reconoce por ello. Cambió lo que significa ser un sexto hombre. Manu significa mucho más para el juego de lo que la gente cree”, apuntó el ex de los Thunder. Días atrás en inmediaciones del estadio AT&T Center, donde juegan los Spurs, apareció un cartel de un fanático con un mensaje: “Uno más, Manu”, y en Argentina allegados al básquetbol también comenzaron a tuitear sus deseos de aliento para que el bahiense decida continuar otra temporada.

4 anillos logró en 16 temporadas

Ganó los títulos de 2003, 2005, 2007 y 2014. Marcó 17.097 puntos, 3054 de esos en playoffs, donde ocupa el puesto 24°. El líder es LeBron James con 6293.

Mi sensación es que se va a retirar. Julián Mozo. Periodista, autor del libro El Señor de los Talentos, sobre Manu Ginóbili

Mi sensación es que se va a retirar. Después de los pequeños detalles que vi y de cómo va a seguir el equipo, me parece que hay una mayor tendencia -por lo que yo lo conozco- a retirarse. Pero esto antes lo va a hablar con la familia, con Popovich (el DT) y la franquicia. Va a depender mucho del equipo y de la forma en que va a ser delineado, quién se va a quedar, quién no, qué fortaleza va a tener el equipo. No creo que se quiera quedar en un equipo mediocre ni creo quiera arrancar una reconstrucción. Así que va a depender un poco de eso.

Veo que el nivel y lo físico están mejor que hace un año. El año pasado jugando bien, pero con más dudas, pensaba que iba a jugar. Y ahora pese a que jugó mejor todavía que la temporada pasada y que estuvo mejor físicamente, creo que se va a retirar. Pero es una sensación mía.