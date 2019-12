Quantum finanzas remarca en su informe que previo a ese momento y desde el resultado de las PASO del 11 de agosto que le dio una amplia ventaja a Alberto Fernández, hoy Presidente del país, la pérdida acumulada de reservas brutas superó los 22,7 mil millones de dólares, explicada principalmente por pagos de la deuda (u$s 8,5 mil millones), reducción del efectivo mínimo de los bancos en u$s 7,4 mil millones y la intervención directa del BCRA en el mercado de cambios (u$s 7,1 mil millones).