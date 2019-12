En otra publicación, la empresa convoca a los accionistas para el próximo 27 de diciembre en el Parque Industrial de San Luis donde se pondrá en consideración la venta de la marca Zanella.

En cuanto a los empleados, la firma ofrece pagar el 50% de la indemnización por el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo y el resto en ocho cuotas.

“Denunciamos que eso es ilegal porque el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) no fue aprobado por el Ministerio de Trabajo, no fue homologado. La empresa alude que por problemas económicos tuvieron que llegar a esta resolución pero no está comprobado”, explicó Hernán Torres, dirigente sindical de la UOM en Tres de Febrero.

Según detallaron desde la UOM, son 14 los empleados que aún quedan en la planta de Caseros. “Lamentablemente va a terminar en un cierre de la empresa, que ya nos veíamos venir”, agregó. Este medio intentó comunicarse con fuentes de la compañía pero no obtuvo respuestas.

