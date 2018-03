El calvario de Mónica Ayos con su primer esposo

“Él me violó... Fue después de la cesárea, a dos días de estar en casa”, declaró la actriz, que sorprendió a todo el panel, y continuó su relato: “El médico me había dicho que tuviera cuidado porque mi útero estaba mal. Sabíamos que no podía quedar embarazada, que mi útero podía estallar, que era algo muy peligroso, que si quedaba había que hacer un raspaje por protocolo”.

Como si fuera poco, reveló que el hombre intentó hacer lo mismo con Alejandra, su mejor amiga y persona que la ayudaba económicamente en ese momento. “Como ella me ayudaba, termina quedándose en mi casa y él intentando tener relaciones con ella a la fuerza. Un día escucho que Ale dice ‘no, no, no’, entonces voy, lo agarro y le digo ‘a mi amiga no’. Sabía que se veía una hecatombe, medía más de un metro ochenta”, relató Ayos y agregó que luego de pedirle a la mujer que se llevara al pequeño del lugar, Mario la amenazó con un cuchillo.

Esa fue la gota que rebalsó el vaso, por lo que Mónica pidió plata prestada para comprarle un pasaje a Chile, de donde él era oriundo, con la intención de no verlo nunca más: “Ahí dije ‘lo tengo que sacar de mi vida’. Le pedí plata a mi abuela, saqué un pasaje para Chile, de donde él era, y volví a mi casa con mi mejor cara, diciéndole que debía estar nervioso y que estaba bueno que fuera a ver a su familia. ‘¡Qué bueno!’, me dijo y se despidió de Fede, yo por dentro pensaba que no lo iba a ver nunca más”.

Por último, expresó que Mario se suicidó a cuatro años de haberse separado de ella y que esa falta de figura paterna le trajo problemas a su pequeño, que afortunadamente pudo superar.

Secuela: Mónica contó que su hijo tuvo problemas en el habla al no tener presente a su papá durante su infancia.