El campeón del "Bailando 2016" se define entre el Polaco y Peter Alfonso.

Pedro Alfonso y Flor Vigna obtuvieron el viernes el pase a la final del “Bailando 2016”. Ahora tendrán que medirse con el Polaco y Barby Silenzi.

Peter y la rubia de Combate superaron en el voto telefónico a María del Cerro y Nicolás Villalba con el 56,74%, luego de quedar igualados en dos puntos.

El lunes, en lo que será una final reñida, se sabrá quién es el nuevo campeón del certamen más visto del país. Se podría decir que el cantante de cumbia parte como favorito tras eliminar a la pareja de Fede Bal y Laurita Fernández, últimos campeones del reality.

En el duelo telefónico, el Polaco obtuvo el 50,24% de votos . El carisma es uno de sus principales puntos a favor, además de los miles de fans que lo siguen en cada show.

El panorama para el ex productor de Ideas del Sur no es tan oscuro, ya que Peter acarrea con una buena cantidad de seguidores, además de que Flor suma lo suyo por sus seguidores de Combate. Algo que le puede restar son los fans de Micaela Viciconte -su enemiga íntima- que seguramente a la hora de los votos se inclinarán por el Polaco. En varios portales de espectáculos ya se lanzó una encuesta, en donde, por muy pocos puntos, el ex de la Princesita va ganando.

Favorito: Después de eliminar a Fede Bal en los teléfonos, El Polaco se perfila para ganar.