Marcos Rojo nunca pensó que la rabona con la que despejó en el Mundial Brasil 2014 sería el nombre con que Ariel fundaría su empresa. Hace unos cinco años y ante la falta de botines de fútbol en Rincón, él junto con su cuñado comenzó a ir a Buenos Aires a comprar en cantidad y vender en la localidad. Esta dinámica trajo la posibilidad de abrirse un local, luego pasarse a otro más grande y a fines del año pasado crear su producción de indumentaria deportiva.

01-#Interiordelapandemia-Rincón-Coronavirus.png Ariel en la puerta de su actual local.

“De Rabona” tiene marca, logo, local y fábrica, y se debió “reinventar”: “A fin del año pasado empezamos a hacer nuestra propia ropa, un paso grande para esta empresa familiar, pero a los dos o tres meses tuvimos que parar todo por el coronavirus ”, agregó Ariel, quien describió: “Ahora que pudimos abrir nos dedicamos a hacer barbijos diseñados y nos va bien. En promedio, vendemos unos 70 u 80 por día”.

De Rabona Deportes SUBLIMACION TEXTIL( tapa boca 100% sublimado-lavable) Posted by De Rabona Deportes on Friday, April 10, 2020

-¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste hablar del coronavirus?

Se venía escuchando y se intensificó en el primer caso, el 3 de marzo. Pero le empezamos a dar importancia cuando se registraron casos en el interior del país.

- Y…¿la primera vez que el virus afectó en tu vida?

Creo que como a todos, cuando nos mandaron a casa y se decretaron la cuarentena. Yo cumplo el 12 de marzo y mis 33 años fueron como la “despedida” porque el 20 ya nos hicieron cerrar la empresa y aislarnos en casa.

-¿Sentís que algún sueño, meta o logro se frenó por la pandemia?

No sé si me frenó, pero sí me dio una posibilidad. Hoy a la mañana me invitaron a una cámara empresarial de acá para ayudar a los distintos vecinos. Esto me gusta porque nos unimos las empresas de Rincón e intentamos ayudar con donaciones o distintos tipos de trabajos a las personas en estos momentos tan difíciles.

-¿Cómo empezaste con esta empresa?

Bueno, arrancó vendiendo botines en casa. La cosa fue tan bien, que invertimos todo lo que teníamos en este local y puedo decir que en estos cinco años que tiene De rabona, nunca me arrepentí.

-¿El nombre es porque vos sos como Marcos Rojo en la cancha?

Jaaa, no. Es que ese despejé nos marcó. Yo no tengo esas características, soy más central rústico y si me llegan a hacer eso me provocan. Pero fue hermosa esa jugada.

-¿Tienen empleados?

No, en realidad somos una empresa familiar. Todos hacemos una parte y eso es algo que nos bancamos entre nosotros en estos tiempos difíciles.

WPP #Interiordelapandemia Rincón Coronavirus 01.png La familia en el primer local de "De rabona". Están -de izquierda a derecha- Ariel, su esposa, la novia de su cuñado, su cuñado y los hijos.

-¿Rincón está cumpliendo la cuarentena?

Acá se respetó. La mayoría la hicimos respetar bien y los resultados están a la vista: no tenemos ningún contagio. Pero bueno, para uno es difícil como comerciante, aunque hay que decir que la Municipalidad y la policía están pendientes de cuidarnos. Uno como comerciante lo sufre, pero estoy muy agradecido por lo que hacen y por cuidar a todo el pueblo.

¿Hay desabastecimiento en los supermercados?

Por lo que vi, no. Todavía nada. Tenemos mercaderías, se puede ir a comprar y se consigue lo que uno va a buscar.

#Interiordelapandemia Rincón Coronavirus 03.png

-¿Cuál es el escenario a futuro que esperan?

Va a costar muchísimo en cuestiones económicas, pero se va a poder salir. Creo que hay que sacarse el sombrero con las prioridades que tomaron. El Gobierno se manejó muy bien en preservar la salud antes que cualquier cosa y eso es importante. Mi hermana me lo contó desde adentro, ella es pediatra y me describió lo que están haciendo.

-¿Cómo te ves de acá a un mes?

Creo que vamos a tener más actividad en los comercios y en las calles. Pero siempre pensando y siguiendo con los cuidados de salud. Creo que esto último es lo que nos va a marcar y a pesar de que el virus se vaya, algo va a quedar entre nosotros. Y eso será el lavado de manos, la prevención, entre algunas otras cosas.

-Una palabra que describa a su localidad:

Como decimos en el fútbol: 'Unos cracks'.

-¿Por qué?

La verdad que el trabajo que han hecho acá fue increíble. Desde la Municipalidad, los sindicatos, la policía nos han cuidado a todos. Y eso se valora muchísimo porque -por ejemplo- vas a los puestos de control y hay personas que hace 4 o 5 días no pudieron volver a su casa, y se toman el trabajo de poder cuidarnos a nosotros.

#Interiordelapandemia Rincón Coronavirus 04.png La localidad de Rincón de los Sauces.

-Si lo traspolás a la cancha, ¿cómo te gustaría despejar la pandemia?

Lo mío no es lo lírico, así que lo haría a mi modo rústico: despejarla un bombazo y que se termine todo el peligro. Tirarla bien lejos y que no vuelva más.

Ariel es un histórico del club, que fue parte de la gestación de Deportivo Rincón: “El primer título que ganamos fue una vaquillona. Eso fue un año antes de su fundación institucional, creo que fue por 2011”, describió el central, quien está convencido: “Es un momento complicado, en lo personal extraño mucho el fútbol y en lo laboral porque estuve 50 días parado, pero lo importante es que estamos bien de salud”.

WPP #Interiordelapandemia Rincón Coronavirus 03.png Foto del primero equipo de Deportivo Rincón.

Desde su local, “recepcionando pedidos de barbijos y vendiendo alguna que otra prenda suelta”, desea concluir con un mensaje para toda la comunidad: “Nunca hay que bajar los brazos. Hay que tener confianza que todo va a pasar y volveremos a jugar con más intensidad, y por qué no, con la belleza de una linda rabona”.

#Interiordelapandemia Rincón Coronavirus 07.png Ariel dentro de su local, entre dos camisetas históricas del selecionado argentino.

