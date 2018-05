El canciller Faurie viaja al Vaticano a una misa del Papa

Faurie emprenderá hoy su viaje a Roma y tras la misa del martes, en la que saludará brevemente a su ex profesor de Literatura, Jorge Bergoglio, el canciller se reunirá en la secretaría de Estado del Vaticano con su par, el arzobispo inglés Paul Richard Gallagher, en retribución de la visita que hizo el funcionario de la Santa Sede a la Argentina a fines del año pasado.

Tras la reunión con Gallagher, tendrá una entrevista privada con el cardenal italiano y “número dos” del Vaticano, Pietro Parolin, ex embajador del papa Benedicto XVI en Venezuela, con quien dialogará sobre la situación del país caribeño. Este es un tema que tiene preocupado a la Santa Sede. De hecho, Francisco acaba de recibir al ex presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien ofició de veedor en los comicios celebrados en Venezuela el domingo pasado, que Argentina y otros 12 países del denominado Grupo de Lima no reconocen.

En sus encuentros con Parolin y Gallagher, Faurie les ofrecerá detalles de una propuesta formulada por una ONG argentina al gobierno de Bangladesh para establecer algún tipo de corredor humanitario que permita la llegada al país de 15 familias de refugiados rohingyas, a raíz de la persecución que sufren en Myanmar y que el propio Francisco denunció durante su visita en noviembre pasado.

Mañana, en lo que será su primera actividad tras su llegada a Roma, Faurie visitará el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, una suerte de “ministerio social” del Vaticano, donde se entrevistará con el subsecretario de la sección de migrantes y refugiados, Michael Czerny.

--> Los inmigrantes, tema dominante

Mañana Faurie almorzará en la comunidad católica San Egidio, la organización que asiste al papa Francisco en temas de mediación internacional y que impulsa los corredores humanitarios desde Líbano que han transportado “sanas y salvas” a más de 1000 personas sirias en menos de dos años. San Egidio también inició un sistema de corredores humanitarios para traer a Roma 500 inmigrantes al año desde Etiopía y Eritrea.