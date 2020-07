El "Cantando" 2020 ya tiene su primera interna en el jurado

"Me contó un pajarito que a ella (Nacha) le gustaría, si es posible, en el jurado del Cantando no estar sentada al lado tuyo (por Cibrián)", lanzó Karina Iavícoli.

El hijo de Ana María Campo y le puso humor al comentario y respondió: "Está bien. Hace bien. Porque yo me pongo mucha ropa y muchas cosas, y ella también se pone muchas cosas. Entonces sería como demasiado", aseguró.

Embed

Sin embargo, Pepito agregó que Nacha lo quería lejos porque él no le cae bien. Luego dio pistas sobre la molestia de la cantante. "Una vez me preguntaron ‘¿qué opina usted de que haya producido la provincia de Buenos Aires el espectáculo de Nacha Guevara?’. Y yo le contesté que me parecía maravilloso, estupendo. ¿Cómo no va a ser estupendo si es Nacha Guevara? Yo dije ‘ahora sí, me gustaría también que nos produzca a otros’. Y ahí parece que se ofendió", recordó Cibrián.