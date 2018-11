El cantante de La Beriso prohibió que sus fans insulten a Macri

Todo comenzó el sábado por la noche en el estadio de Vélez, cuando el líder de la formación de Avellaneda agradeció a sus seguidores el haber pagado una entrada para verlos en vivo teniendo en cuenta la crisis económica del país. En ese momento, la multitud comenzó a cantar MMLPQTP, el hit del verano pasado. Inmediatamente, Sartorio le pidió a su público: “No, puteen a nadie que no lo dije para que hagan eso, porque realmente está mal. Nosotros vinimos a disfrutar, no tenemos banderías políticas, disfrutemos y dejemos disfrutar. No vayamos en contra de nadie”.