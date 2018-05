Si bien la asamblea la realizarán sobre la ruta a las 11, desde la seccional de El Chañar adelantaron que la tendencia entre los trabajadores de la educación sería la del rechazo y profundización de la propuesta.

"La tendencia en nuestra seccional es la del rechazo por considerar insuficiente la propuesta y profundización de las medidas de fuerza. Un punto más o un punto menos es la misma que la del acta del 13 de abril. No hay recupero salarial", señaló la secretaria General de ATEN de El Chañar, María Rosa Leiva, a LM Neuquén.

Indicó que para un docente, dependiendo de la antigüedad, le significaría sólo un incremento en los haberes de unos 600 a unos 900 pesos. "Es una tomada de pelo. No nos conforma que se firme que se van a sentar de nuevo en junio porque además dice que de no llegar a un acuerdo, es decir que ni tienen la intención de reunirse, se prorrogará el IPC. En 2016 firmaron que se reunirían y no lo hicieron", recordó la gremialista.

E insistió: "El acta es insuficiente y en la asamblea seguramente se va a votar el rechazo".

aten-chañar.jpg Gentileza

LEÉ MÁS:

ATEN define entre duros y moderados el futuro del paro

Lagunas: "En ATEN hay dos modelos sindicales"

"Llama la atención que es el único gremio que no aceptó"

¿Cuál fue la última propuesta salarial del Gobierno?

El Chañar y Añelo: docentes cortan el cruce de rutas 7 y 8

Maestros volantearán en los puentes en otro día de paro