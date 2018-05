"No aprobar la propuesta sería algo injusto para los trabajadores de la educación porque serían los únicos de la administración pública que no cobre el aumento y que no tengan una actualización salarial”, indicó en diálogo con LU5.

En este sentido, el funcionario provincial cuestionó a la dirigencia sindical. "Seguramente los trabajadores están de acuerdo con la propuesta, falta que la dirigencia gremial se ponga de acuerdo y acepte", expresó.

Las asambleas se realizarán esta tarde en casi todas las seccionales y mañana será el plenario de secretarios generales. Además, realizarán una volanteada en los puentes carreteros.

Por otro lado, reiteró la oferta salarial del Gobierno donde se incorpora el aumento del mes de abril, que es del 6,3%, que ya tienen liquidados los demás trabajadores del Estado, menos del sector docente.

"Tenemos la garantía del poder adquisitivo, la garantía del incremento salarial y de mesas para dialogar. Esta propuesta ha sido aceptada por todos los gremios de la administración pública. Es importante que las asambleas en el día de hoy acepten esta propuesta", agregó.

