Lagunas: "En ATEN hay dos modelos sindicales"

En declaraciones a LU5, la Secretaria General de la seccional capital explicó que los dirigentes pueden decir una cosa u otra pero que la decisión es de los maestros. "Nosotros tenemos dos modelos sindicales, todos lo saben", dijo en referencia a las diferencias con Marcelo Guagliardo sobre la opinión del acta oficial.

"Como secretario General, tiene todo el derecho de hacer el análisis de un acta, y nosotros tenemos que hacer otra análisis, y el que resuelve es la asamblea. Hay dos posiciones, ¿cuál es el problema?", agregó Lagunas.

"Acá hay un problema fundamental, porque no se está poniendo en pie una mesa de diálogo, nos encontramos con una situación grave. Llegamos a una mesa, donde viene (Cristina) Storioni y (Mariano) Gaido, se sientan y dicen que está preparando la respuesta, vamos a seguir redactando el acta y volvemos. Les dije que era una falta de respeto, una mesa de diálogo es un espacio donde las partes se sientan a discutir por posiciones y a construir una propuesta que resuelva el conflicto", añadió la Secretaria General de ATEN Capital.

"El acta es clara, plantea que el primer trimestre, que es lo dicen desde enero, está garantizado, lo otro que introduce son dos cosas nuevas: en junio, habría una mesa, sino hay acuerdo hay otro trimestre, en septiembre otra mesa y allí no dice nada, que sino hay acuerdo hay otro trimestre", añadió.

"Con este acta tenemos garantizado un semestre, después no sabemos que va a pasar. No hay recuperación salarial, el año pasado fue del 8%. No da garantías de que nos devuelvan los robado, que fue del 30% en 2017, y nos extorsiona porque dice que si no firmamos el acta no van a corregir los errores de liquidación", concluyó Lagunas.

