En su regreso al país, el "Chino" Maidana sostuvo ante la prensa que se bajó "definitivamente" de la práctica del boxeo, pero aclaró que no por una cuestión de capacidad.

"Me bajé definitivamente, no porque no me sienta capaz, sino porque hubo algunas cosas que no estaban bien y entonces decidí no volver", explicó Maidana al portal Infobae.

En Estados Unidos había iniciado un exigente programa de entrenamiento que lo llevó a perder unos 20 kilos, con lo cual daba indicios claros de que su retorno iba en serio.

Maidana admitió que "además de lo físico", aspecto en el que trabajaba, "hubo algunos problemas con la empresa" con la que firmó el entendimiento. "No cumplieron", dijo lacónicamente el "Chino", quien sin embargo prefirió no entrar en detalles.

"La realidad es que estaba entusiasmado con el tema de la vuelta, pero después me encontré con esto que me desilusionó realmente", expresó.

El último combate de Maidana fue en septiembre de 2014, cuando perdió por puntos ante Floyd Mayweather, pero recién anunció su retiro en agosto de 2016, cuando tenía 33 años

Maidana se consagró campeón mundial interino superligero de la AMB en junio de 2009, al derrotar al estadounidense de origen mexicano Víctor Ortiz. En la misma senda, en diciembre de 2013 venció al estadounidense Adrien Broner y se consagró campeón mundial welter.

Claro que los dos combates que mayor celebridad le otorgaron fueron los dos ante Floyd Mayweather, y de hecho al proponerse un regreso lo desafió al decirle que a la primera pelea se la había ganado y que en la segunda le había hecho volar un diente.

El ex púgil de Margarita, una pequeña localidad del norte de la provincia de Santa Fe, se retira con un récord de 35 victorias, de las cuales 31 fueron por nocaut, y 5 derrotas.

