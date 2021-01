¡El Chiva Rojas peleará en Cutral Co por el título argentino!

Rojas, es una de las promisorias figuras del boxeo neuquino con importantes logros desde su carrera amateur donde fue medalla de oro en los Juegos Evita con la selección de Neuquén en el 2012 cuando la disciplina debutó en el programa de competencias y la presea de plata en el Argentino de 2014 que se disputó en Salta.

Cabe recordar que el “Chiva” cerró el 2020 de la mejor manera con una victoria por puntos ante el bonaerense César “Pachorra” Pérez en uno de los combates de semifondo de la velada que se desarrolló a fines de diciembre en el Complejo Luis Guillón del Club Camioneros.

El cutralquense que combatió en peso ligero (60 kgs) prolongó su palmarés a 13-2, 10 KOs) ante un rival de foja desfavorable (5-17; 4 empates), que no obstante se mostró aguerrido. Los jurados vieron ganar al neuquino en forma unánime con estos guarismos: Jesuan Letizia 58-56, Javier Geido 58½-56 y Alejandro Bokser 59-56.

“Estoy contento por la victoria y por haber podido volver a pelear aunque no tanto con la pelea. No me gustó, no era lo que teníamos pensado trabajar con los profes. Me costó no sé si porque estuve tanto tiempo sin pelear y, también, que el rival me la complicó un poco. Pero bueno lo importante es que se ganó”, declaró por entonces el boxeador neuquino.

"Ahora vamos a descansar un poco y disfrutar las fiestas y los primeros días de enero ya me pongo a entrenar de vuelta firme para otra pelea en febrero o marzo para poder pelear con un titulo", se ilusionó. Y finalmente se le dará...