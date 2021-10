El chofer dio su versión sobre el nene encerrado en la combi

Explicó que él pasó a buscar al chiquito que quedó encerrado a las 13.30 porque es el primero de la ronda y a las 14 llegó con todos los nenes al jardín. Una vez allí, añadió, "entre que bajan los chicos y se les toma la temperatura con todo este protocolo del COVID, nosotros salimos del jardín a las 14,10 más o menos y yo, en el trayecto, voy y dejo a la chica que anda, a la azafata, que la dejo en su casa a las 14,20".

Comentó que, tras dejar a su compañera, volvió a su casa a las 14,30, se dirigió a su habitación a cambiarse de ropa y, cuando se sentó a almorzar, "vi por el ventanal que había un nene arriba de la traffic y, en ese momento, el nene abre la puerta".

Candia recalcó que, al considerar todo ese trayecto, "el nene nunca estuvo dos horas al sol encerrado en la traffic", sino que "fueron 10 u 11 minutos, más de eso no pasó". Admitió que el olvido del pequeño en el último asiento del vehículo "fue un error, lamentablemente, pero se ve que la chica, al momento de bajar a los chicos, no se dio cuenta de que el nene se había quedado dormido".

"En ningún momento estuvo solo, anduvo conmigo en la traffic y yo nunca me di cuenta porque es un nene que no alcanza a medir más de medio metro sentado en el último asiento del fondo y no logro verlo nunca" se defendió y deslizó que no se le ocurrió que podía haber un pasajero olvidado porque "confiás en el laburo que hace la azafata".

Relató que, al ver al chiquito llorando que bajaba de la combi por sus propios medios, le indicó a su esposa que lo agarre, se cambió de ropa de nuevo y fue a buscar a la guarda "para que viera qué hacer porque definitivamente yo soy chofer, a mí me pagan para manejar y tengo cero contacto con los nenes".

"Llamo a la chica y le digo: mirá, escuchame, se te quedó un nene en la traffic, te paso a buscar para que vayas y hables con la madre", contó. Agregó que, a las 15, llegó a la casa de su compañera y regresaron al chiquito con la familia a las 15,17.

"No voy a negar lo que pasó, el nene sí se quedó en la traffic y eso es la verdad; lo que pasó es que la mamá no nos dio ningún momento para explicarle cómo fueron las cosas, ella apenas se bajó al nene se enojó obviamente y yo la entiendo, porque también soy padre", agregó.

El conductor enfatizó que nunca le pasó algo así en los años que lleva de servicio y "tengo los carnés al día, tengo certificado de antecedentes y me avala Educación para trabajar, pero, lamentablemente, como yo también estaba a cargo de esa unidad quedo pegado en algo que, bueno, al cien por ciento no era responsabilidad mía porque yo lo único que hago es manejar".