El Comedor La Mañana Brownie Cómo hacer este brownie de 3 ingredientes sin azúcar: la receta más rica y simple

Cómo hacer este brownie de 3 ingredientes sin azúcar: la receta más rica y simple

Hacer un brownie rico y sin azúcar es posible. Con apenas tres ingredientes, se puede lograr en pocos minutos una opción diferente para disfrutar de un clásico reinventado, donde el equilibrio entre el sabor y el bienestar se convierte en protagonista. Esta es una excelente alternativa para quienes siguen dietas especiales o simplemente desean incorporar hábitos más saludables.

Aunque su nombre remite a una receta tradicional cargada de manteca, chocolate y azúcar, esta versión alternativa apuesta por una combinación mucho más liviana: banana, cacao amargo y harina integral. A estos ingredientes base se les puede sumar endulzante dietético y un poco de agua para lograr la textura deseada. El resultado es un brownie húmedo, aromático y apto para distintos tipos de dietas.

La banana cumple un rol fundamental: no solo aporta dulzor natural, sino que también actúa como aglutinante, reemplazando ingredientes como el huevo o la manteca. El cacao amargo, por su parte, le da el sabor intenso característico del brownie, mientras que la harina integral suma fibra y una textura más rústica. Además, para variar, se le puede agregar nueces, semillas o incluso trozos de fruta.