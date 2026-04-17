El clima en Neuquén

icon
24° Temp
29% Hum
El Comedor
La Mañana Brownie

Cómo hacer este brownie de 3 ingredientes sin azúcar: la receta más rica y simple

Además de fácil de hacer, esta receta de brownie saludable permite que las personas con problemas de glucosa disfruten de una preparación dulce.

Cómo hacer este brownie de 3 ingredientes sin azúcar: la receta más rica y simple

Cómo hacer este brownie de 3 ingredientes sin azúcar: la receta más rica y simple

Hacer un brownie rico y sin azúcar es posible. Con apenas tres ingredientes, se puede lograr en pocos minutos una opción diferente para disfrutar de un clásico reinventado, donde el equilibrio entre el sabor y el bienestar se convierte en protagonista. Esta es una excelente alternativa para quienes siguen dietas especiales o simplemente desean incorporar hábitos más saludables.

Aunque su nombre remite a una receta tradicional cargada de manteca, chocolate y azúcar, esta versión alternativa apuesta por una combinación mucho más liviana: banana, cacao amargo y harina integral. A estos ingredientes base se les puede sumar endulzante dietético y un poco de agua para lograr la textura deseada. El resultado es un brownie húmedo, aromático y apto para distintos tipos de dietas.

La banana cumple un rol fundamental: no solo aporta dulzor natural, sino que también actúa como aglutinante, reemplazando ingredientes como el huevo o la manteca. El cacao amargo, por su parte, le da el sabor intenso característico del brownie, mientras que la harina integral suma fibra y una textura más rústica. Además, para variar, se le puede agregar nueces, semillas o incluso trozos de fruta.

brownies 2.jpg
El brownie, una opción siempre elegida para darse un gusto dulce.

El brownie, una opción siempre elegida para darse un gusto dulce.

Los ingredientes para hacer un brownie saludable

Esta receta, que deja atrás la versión con azúcares y grasas procesadas y se basa en productos naturales, puede disfrutarse como postre, desayuno o merienda. Además, se presenta como una opción ideal para que las personas con problemas de glucosa también disfruten del placer de lo dulce. Para realizarla, serán necesarios estos productos:

  • 1 banana madura
  • 2 cucharadas de cacao amargo
  • 3 cucharadas de harina integral
  • Endulzante dietético a gusto
  • 2 a 4 cucharadas de agua (según necesidad)

Paso a paso, cómo preparar un brownie sin azúcar y con solo tres ingredientes

  • Elegir bien la banana: es importante que esté bien madura, con la cáscara oscura o con manchas. Esto garantiza mayor dulzor y mejor textura al momento de integrarla con el resto de los ingredientes.
  • Pisar la banana: colocar la banana en un bowl y aplastarla con un tenedor hasta lograr un puré uniforme, sin grumos grandes. Este será la base húmeda de la preparación.
  • Agregar el cacao amargo: incorporar las cucharadas de cacao al puré de banana y mezclar bien hasta obtener una pasta homogénea. El color comenzará a intensificarse y el aroma a chocolate se hará presente.
Brownie-1
Esta receta de brownie es fácil de hacer y lleva muy pocos ingredientes.

Esta receta de brownie es fácil de hacer y lleva muy pocos ingredientes.

  • Sumar la harina integral: añadir la harina poco a poco, integrándola con movimientos envolventes. La mezcla comenzará a tomar consistencia más densa.
  • Endulzar a gusto: incorporar el endulzante dietético elegido. La cantidad dependerá del tipo de producto y de la preferencia personal. Es recomendable probar la mezcla para ajustar el dulzor.
  • Ajustar la textura con agua: agregar de a cucharadas el agua hasta lograr una preparación cremosa, ni demasiado líquida ni excesivamente espesa. Este paso es clave para que el brownie no quede seco.
  • Preparar el molde: utilizar un recipiente apto para horno o microondas, previamente engrasado o cubierto con papel manteca para evitar que la preparación se adhiera.
  • Cocinar: si se lleva al horno precalentado, cocinar a temperatura media, es decir, unos 180 grados, por entre 15 y 20 minutos. En cambio, si se elige utilizar el microondas, cocinar entre dos y tres minutos, dependiendo de la potencia del aparato.
  • Controlar la cocción: insertar un palillo en el centro. Debe salir apenas húmedo para lograr una textura tipo brownie. Si sale completamente seco, puede que se haya pasado de cocción.
  • Dejar enfriar y servir: una vez listo, dejar reposar unos minutos antes de desmoldar. Esto ayuda a que tome consistencia. Se puede cortar en cuadrados y servir solo o acompañado de frutas.

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel