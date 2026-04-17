Cómo hacer este brownie de 3 ingredientes sin azúcar: la receta más rica y simple
Además de fácil de hacer, esta receta de brownie saludable permite que las personas con problemas de glucosa disfruten de una preparación dulce.
Hacer un brownie rico y sin azúcar es posible. Con apenas tres ingredientes, se puede lograr en pocos minutos una opción diferente para disfrutar de un clásico reinventado, donde el equilibrio entre el sabor y el bienestar se convierte en protagonista. Esta es una excelente alternativa para quienes siguen dietas especiales o simplemente desean incorporar hábitos más saludables.
Aunque su nombre remite a una receta tradicional cargada de manteca, chocolate y azúcar, esta versión alternativa apuesta por una combinación mucho más liviana: banana, cacao amargo y harina integral. A estos ingredientes base se les puede sumar endulzante dietético y un poco de agua para lograr la textura deseada. El resultado es un brownie húmedo, aromático y apto para distintos tipos de dietas.
La banana cumple un rol fundamental: no solo aporta dulzor natural, sino que también actúa como aglutinante, reemplazando ingredientes como el huevo o la manteca. El cacao amargo, por su parte, le da el sabor intenso característico del brownie, mientras que la harina integral suma fibra y una textura más rústica. Además, para variar, se le puede agregar nueces, semillas o incluso trozos de fruta.
Los ingredientes para hacer un brownie saludable
Esta receta, que deja atrás la versión con azúcares y grasas procesadas y se basa en productos naturales, puede disfrutarse como postre, desayuno o merienda. Además, se presenta como una opción ideal para que las personas con problemas de glucosa también disfruten del placer de lo dulce. Para realizarla, serán necesarios estos productos:
- 1 banana madura
- 2 cucharadas de cacao amargo
- 3 cucharadas de harina integral
- Endulzante dietético a gusto
- 2 a 4 cucharadas de agua (según necesidad)
Paso a paso, cómo preparar un brownie sin azúcar y con solo tres ingredientes
- Elegir bien la banana: es importante que esté bien madura, con la cáscara oscura o con manchas. Esto garantiza mayor dulzor y mejor textura al momento de integrarla con el resto de los ingredientes.
- Pisar la banana: colocar la banana en un bowl y aplastarla con un tenedor hasta lograr un puré uniforme, sin grumos grandes. Este será la base húmeda de la preparación.
- Agregar el cacao amargo: incorporar las cucharadas de cacao al puré de banana y mezclar bien hasta obtener una pasta homogénea. El color comenzará a intensificarse y el aroma a chocolate se hará presente.
- Sumar la harina integral: añadir la harina poco a poco, integrándola con movimientos envolventes. La mezcla comenzará a tomar consistencia más densa.
- Endulzar a gusto: incorporar el endulzante dietético elegido. La cantidad dependerá del tipo de producto y de la preferencia personal. Es recomendable probar la mezcla para ajustar el dulzor.
- Ajustar la textura con agua: agregar de a cucharadas el agua hasta lograr una preparación cremosa, ni demasiado líquida ni excesivamente espesa. Este paso es clave para que el brownie no quede seco.
- Preparar el molde: utilizar un recipiente apto para horno o microondas, previamente engrasado o cubierto con papel manteca para evitar que la preparación se adhiera.
- Cocinar: si se lleva al horno precalentado, cocinar a temperatura media, es decir, unos 180 grados, por entre 15 y 20 minutos. En cambio, si se elige utilizar el microondas, cocinar entre dos y tres minutos, dependiendo de la potencia del aparato.
- Controlar la cocción: insertar un palillo en el centro. Debe salir apenas húmedo para lograr una textura tipo brownie. Si sale completamente seco, puede que se haya pasado de cocción.
- Dejar enfriar y servir: una vez listo, dejar reposar unos minutos antes de desmoldar. Esto ayuda a que tome consistencia. Se puede cortar en cuadrados y servir solo o acompañado de frutas.
Te puede interesar...
Leé más
Este es el truco casero con detergente y azúcar que se volvió viral
El mejor brownie sin harina y con solo 3 ingredientes: cómo hacer esta receta saludable
Adiós pan rallado: el reemplazo económico e ideal, con el mismo sabor y textura
Noticias relacionadas