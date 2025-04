¿Cómo hacer la tortilla de papas de Doña Petrona?

Lo que distinguía a Doña Petrona era su precisión. Para ella no había lugar para el "a ojo" ni para las improvisaciones del apuro. Cada paso tenía su razón. “Pelar y cortar las papas en rodajas finas, no demasiado gruesas para que se cocinen parejas”, recomendaba. Y a la hora de batir los huevos, no valía simplemente romperlos y ya: había que integrar aire, con energía, para que la tortilla no salga chata ni gomosa.