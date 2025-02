¿Cómo preparar la tarta de limón más rica y sencilla de Tik Tok, en simples pasos?

limonero2.jpg

El paso a paso para una deliciosa tarta de limón

Ingredientes

2 paquetes de galletitas de vainilla.

150 gramos de manteca.

395 gramos de leche condensada.

330 gramos de crema de leche.

3 o 4 limones para jugo.

Preparación

Para la base: triturar las galletitas de vainilla o procesar. Colocar en un recipiente con manteca derretida y revolver hasta que quede una masa arenosa. Colocar en un molde, en la preparación que prepara la influencer es de 24 cm. Darle forma de tarta con una base y borde. Llevar al horno bajo por 10 minutos. Dejar enfriar. Para el relleno: exprimir los limones y mezclar el jugo con la leche condensada en un recipiente. Agregar la crema de leche y batir hasta tener una mezcla uniforme y líquida. Listo el relleno, colocar sobre la base y llevar al freezer por 3 o 4 horas. Desmoldar y decorar a gusto. Podés decorar con limones en rodajas o colocarle glasé con ralladura de un limón.

Limonada sin limones

Una limonada sin limones es posible. El secreto viral está en combinar ácido cítrico con otros ingredientes naturales que aportan frescura y aroma. El ácido cítrico es un compuesto presente en muchas frutas y se puede conseguir en polvo en dietéticas o supermercados.

El paso a paso para una limonada sin limones

Si querés probar la opción de limonada, pero sin limones tené en cuenta los siguientes pasos:

Mezclar en un vaso grande 500 ml de agua con media cucharadita de ácido cítrico en polvo.

Añadir una cucharada de azúcar o endulzante al gusto para equilibrar la acidez.

Sumar unas gotas de esencia de limón o rallar cáscara de naranja para potenciar el aroma.

Revolver bien y agregar hielo para una bebida bien refrescante.

Claro está que no hay nada más rico que una limonada con limones, y si bien el ácido cítrico en polvo no reemplaza al 100% el sabor, logra una limonada muy parecida. Una práctica rápida y solución económica cuando no hay limones en casa. Si bien no tiene la frescura exacta del cítrico fresco y recién exprimido, es una alternativa ingeniosa que podés probar.