¿Cómo se hace uno de los mejores locros de la región?

Martín Rodríguez Caldentey, es cocinero y dueño de Casa Biscay en Cipolletti, un sitio que es muy famoso por su locro que siempre congrega a cientos de vecinos que forman largas filas para hacerse de ese potaje maravilloso y delicioso que Martín, familia y equipo ofrecen en todas las fechas patrias.

Comenzaron haciéndolo hace muchos años en el garage de la casa de los suegros en Cipolletti. Martín dice que es algo que disfrutan mucho en familia y eso se transmite en amor y pasión: “Nuestro locro se caracteriza por ser suave, equilibrado en sabores y abundante en carnes. El toque mágico se lo aporta la combinación de panceta salada, ahumada y la longaniza al final de la cocción” cuenta el cocinero y avanza sobre el listado de productos que usan para la preparación: “Después de muchos años de practicar e innovar la receta original que me la enseñó Lucho París, llegamos a la siguiente combinación:

Vegetales del locro

Cebolla- Zapallo cabutia -Zapallo calabaza- Zapallo criollo- Batata- Ajo- Cebolla de verdeo - Legumbres- Maíz blanco- Porotos pallares, alubia y manteca.

Carnes del locro

Pulpa paleta-Pernil de cerdo-Falda-Patitas cerdo-Cueritos de cerdo-Chorizo colorado-Chorizo especial-Panceta salada y ahumada -Longaniza o cantimpalo.

Condimentos del locro

Sal-Piensa negra molida-Ají molido -Paprika -Pimentón ahumado.

locro 3.jpg

Algunos tips indispensables según Martín

“Pre cocinar el cuerito hasta que esté tierno, así se desgrasa. Lo mismo para el chorizo, desde agua fría cuando rompe en hervor, sacarlo, dejar que se enfríe y cortarlo en rodajitas.”

Hidratada de las legumbres

“Los porotos van por separado y preferentemente se ponen en agua 3 días antes para que lleguen tiernos y no se parta en la cocción y no se le despegue la piel. Cocinar hasta que estén tiernos, a fuego medio.”

“Antes de comenzar a cocinar, tenemos que tener todo armado, las carnes cortadas en cubos de 1 por 1, los cueritos pre-cocidos y cortados en tiritas finitas. Arrancamos con la olla con aceite y el ajo con piel para que no se queme y quede dulce. Luego agregamos las carnes con hueso y luego las que no tienen. Agregamos cebolla hasta que se transparenten y un poquito de sal para que sigan sudando, todo a fuego medio. Agregamos los zapallos y las batatas y los doramos, sin poner líquido. Capaz que se pegue un poquito, despegamos. Cuando tome color agregamos vino para desgrasar la carne y luego agregamos agua hasta cubrir los zapallos. Hay que revolver para que se desarme la batata y zapallo, así va quedando pastoso. Agregamos legumbres, maíz blanco, primero, porotos. Si el poroto te queda muy tierno va al final. Revolvemos, bajamos fuego y dejamos cocinar un buen rato. Agregamos pancetas y cantimpalo. Ponemos una cuchara y si no se cae ya está. Viene el momento de condimentar, a gusto de cada uno. Sal, pimienta, ají molido, paprika, pimentón. De a poco todo, mejor que falte a pasarnos. Luego le agrego sobre el final una cebollita de verdeo cortada fresca, parte blanca, parte verde.

Este locro se puede disfrutar este 25 de mayo.



Se reserva al whasapp: 2995525787

Podés consumirlo en el salón, sin reserva previa y su valor será de $11000

La porción ea abundante y lleva pancito y salsa picante a elección. (este locro no tiene mondongo)

Si llevas recipiente, la porción va con yapa de regalo.

Se retira el sabado 25 de mayo a partir de las 12 del mediodía.



Mengelle 495 - Cipolletti

Instagram: @de_la_olla_al_plato / @casa_biscay