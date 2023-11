Día del sándwich: ¿Dónde comer los mejores en la zona?

La palabra "sándwich" figura en el diccionario de la Real Academia Española desde 1927. Si nos vamos más atrás en el tiempo promediando el siglo XVIII nos encontraremos con una situación bastante particular, cuando en Inglaterra un 3 de noviembre nació John Montagu, conde de Sándwich, un fervoroso jugador de naipes, quien en una partida eterna y sin levantarse de la silla donde estaba jugando cartas le pidió a sus empleados que le preparen algo que se pueda comer al toque, que tenga carne y no ensucie las manos para no interrumpir la partida (no existían los naipes plastificados).