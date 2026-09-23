Idea de cena rápida pero deliciosa: wraps de pollo, verduras y queso en minutos
Mediante una receta sencilla, se pueden preparar unos exquisitos wraps de pollo, verdura y queso. Una idea muy útil para elaborar una comida rápida.
Básicamente, un wrap -en inglés envolver o rodear- es un bocadillo o sándwich elaborado con un pan plano o tortilla que se puede enrollar. Y a través de una receta sencilla, se pueden preparar unos exquisitos wraps de pollo, verdura y queso.
Los wraps ofrecen numerosas posibilidades para rellenarlos, y generalmente pueden incluir verduras, carnes o salsas. Esta receta casera y práctica es ideal para resolver una comida en un puñado de minutos.
Cómo preparar en poco tiempo unos riquísimos wraps de pollo, verduras y queso
Para elaborar en poco tiempo unos sabrosísimos wraps de pollo, verduras y queso primeramente se deberán reunir los siguientes ingredientes:
Para la masa:
- 500 gramos de harina 000 o 0000.
- 1 cucharadita de sal.
- 30 gramos de semillas a elección.
- 30 ml de aceite.
- 250 ml de agua tibia.
- Agua tibia extra (la cantidad necesaria para hidratar las semillas).
Para el relleno:
- 500 gramos de pechuga o pata muslo deshuesada, cortada en tiras.
- 1 zanahoria.
- 1 cebolla.
- 1 morrón.
- 1 berenjena.
- 1 zucchini.
- 2 dientes de ajo.
- 2 cucharadas de salsa de soja.
- 1 cucharada de mostaza.
- Sal a gusto.
- Pimienta a gusto.
- Verdeo a gusto.
- Queso cremoso (cantidad necesaria).
Esta receta sencilla y casera rinde aproximadamente para elaborar 8 wraps que, una vez cocidos, quedan crocantes por fuera y jugosos y sabrosos por dentro.
La guía paso a paso para elaborar los wraps de pollo, verduras y queso
- En un bol, colocar las semillas y cubrirlas con un poco de agua tibia. Dejarlas reposar unos minutos para que se hidraten.
- Poner la harina en un bol y añadir la sal, las semillas hidratadas y el aceite. Incorporar de a poco los 250 ml de agua tibia mientras se mezcla hasta formar una masa.
- Amasar hasta obtener un bollo liso y dejarlo descansar unos minutos.
- Separar la masa en aproximadamente 8 porciones y formar bollitos. Estirar cada uno con un palo de amasar hasta obtener discos finos.
- Calentar una sartén o plancha y cocinar cada tortilla aproximadamente 1 minuto de cada lado. Deben quedar flexibles para poder rellenarlas y enrollarlas.
- Cortar el pollo en tiras. Por otro lado, cortar la zanahoria, cebolla, morrón, berenjena y zucchini en tiras o cubos pequeños. Picar los dientes de ajo.
- Cocinar el pollo junto con el ajo en una sartén grande. Cuando comience a dorarse, incorporar las verduras y continuar la cocción hasta que estén tiernas pero conserven algo de textura.
- Agregar la salsa de soja y la mostaza. Condimentar con sal y pimienta y mezclar bien. Por último, sumar el verdeo.
- Colocar una porción del relleno en el centro de cada tortilla y agregar queso cremoso a gusto. Enrollar bien, cerrando los extremos para evitar que el relleno se escape durante la cocción.
- Un dato importante: los wraps pueden cocinarse inmediatamente o guardarse armados en el freezer. Si se congelan, lo ideal es separarlos individualmente para poder retirarlos de a uno.
- Antes de degustar los wraps, llevarlos directamente a una sartén, plancha u horno y cocinar hasta que la masa quede bien crocante y dorada y el queso del interior esté completamente derretido.
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