El Comedor La Mañana receta Idea de cena rápida pero deliciosa: wraps de pollo, verduras y queso en minutos

Mediante una receta sencilla, se pueden preparar unos exquisitos wraps de pollo, verdura y queso. Una idea muy útil para elaborar una comida rápida. Andrés Morando Por Agregar LM Neuquén a







Idea de cena rápida pero deliciosa: wraps de pollo, verduras y queso en minutos

Básicamente, un wrap -en inglés envolver o rodear- es un bocadillo o sándwich elaborado con un pan plano o tortilla que se puede enrollar. Y a través de una receta sencilla, se pueden preparar unos exquisitos wraps de pollo, verdura y queso.

Los wraps ofrecen numerosas posibilidades para rellenarlos, y generalmente pueden incluir verduras, carnes o salsas. Esta receta casera y práctica es ideal para resolver una comida en un puñado de minutos.

Cómo preparar en poco tiempo unos riquísimos wraps de pollo, verduras y queso Burritos de pollo con vegetales, una opción rica y saludable. Para elaborar en poco tiempo unos sabrosísimos wraps de pollo, verduras y queso primeramente se deberán reunir los siguientes ingredientes: