Muffins de manzana: tiernos, caseros y fáciles de hacer

Hacer muffins puede parecer sencillo, pero hay ciertos trucos que aseguran un resultado perfecto:

Ingredientes a temperatura ambiente : Esto ayuda a que la masa sea más homogénea y los muffins queden esponjosos.

No mezclar en exceso : Integrar los ingredientes con movimientos suaves evita que la masa pierda aire y los muffins queden duros.

Manzanas frescas y firmes : Las variedades como Granny Smith o Red Delicious funcionan muy bien, pero podés usar las que tengas a mano.

Horneado preciso: Precalentar el horno y no abrirlo durante los primeros 15 minutos asegura que los muffins crezcan correctamente.



muffins-de-manzana-y-canela.webp Muffins de manzana y canela para hacer en casa.

Receta: muffins de manzana caseros

Ingredientes (para 12 muffins):

2 tazas de harina 0000

1 taza de azúcar

1 cucharadita de polvo para hornear

½ cucharadita de bicarbonato de sodio

1 cucharadita de canela en polvo

½ taza de aceite neutro o manteca derretida

2 huevos

½ taza de yogur natural o leche

1 manzana grande, pelada y cortada en cubos pequeños

Opcional: ¼ taza de nueces picadas

Desarrollo

Precalentá el horno a 180°C y colocá pirotines en un molde para muffins.

En un bowl grande, mezclá los ingredientes secos: harina, azúcar, polvo para hornear, bicarbonato y canela.

En otro recipiente, batí los huevos con el aceite y el yogur.

Incorporá los ingredientes húmedos a los secos con movimientos envolventes. Agregá los cubos de manzana y las nueces si las usás.

Llená los pirotines hasta ¾ de su capacidad.

Horneá por 20-25 minutos o hasta que al insertar un palillo, salga limpio.

Dejá enfriar sobre una rejilla y disfrutalos.

muffins de manzana.jpg Muffins de manzana irresistibles.

Ideas para personalizar tus muffins

La versatilidad de los muffins de manzana permite adaptarlos a diferentes gustos y ocasiones. Podés sumar pasas, coco rallado o un crumble de avena y azúcar para darles un toque crocante. Si preferís un postre más indulgente, bañalos con un glaseado de limón o espolvoreales azúcar impalpable antes de servir.

¿Por qué elegir manzanas en tus preparaciones?

La manzana no solo aporta un sabor único, sino que también es rica en fibra, antioxidantes y vitamina C. En Argentina, tenemos una gran tradición en el cultivo de manzanas, especialmente en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, una región reconocida por su producción frutícola de excelencia. Usarlas en la cocina no solo es saludable, sino que también apoya a los productores locales.

Un clásico que une generaciones

Preparar muffins de manzana en casa puede ser una actividad para compartir en familia. Es una receta ideal para que los más chicos participen, aprendiendo sobre la importancia de cocinar con ingredientes frescos y naturales. Además, no hay nada como el aroma a manzana y canela que invade la casa mientras se hornean.





