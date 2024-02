Spot de la pizza: skate, autogestión y vegetarianismo en Cipolletti

WhatsApp Image 2024-02-19 at 22.24.56.jpeg Beto en acción, rotando una pizza a altas temperaturas.

Ping Pong con Beto sobre El Spot de la Pizza

¿Cómo nace el Spot de la pizza?

Beto: “Todo comienza con la idea de cocinar pizzas a una familia amiga para la noche del 24 de diciembre. Entre charla y charla, las personas presentes me alientan para que comience con mi emprendimiento de pizzas de forma independiente.Así que organizamos un evento en el cual vendí mis primeras pizzas. En ese entonces no contaba con horno propio. Ya que las pizzas que cocino tienen que ser con un horno napolitano o de barro. Pero un colega gastronómico me prestó el suyo para la cena y los eventos (que fueron en su mayoría algunos sunsets propios de la comunidad de la música electrónica y otros eventos culturales). De esta forma pude llevar a cabo el trabajo eventualmente en mi ciudad natal, Cutral-có. Paralelo a esto, trabajaba en Cipolletti, (donde vivo actualmente) en el cual estábamos manejando cierta incertidumbre laboral. La mejor idea fue cerrar, sin duda alguna. Al poco tiempo compré mi primer horno y comencé a trabajar desde mi hogar. Hasta el día de hoy voy una vez al mes a Cutral Co a trabajar de forma particular o en estos tipos de eventos culturales. Puntualmente, el Spot nace principalmente por mi idea de autonomía e independencia económica y temporal, ya que administro mis tiempos de mejor manera y puedo abocarme a que mis productos estén a la altura de mis expectativas, las que encaro e intento alcanzar a fuerza de dedicación y esfuerzo cotidiano. No está de más mencionar que no fue una decisión sencilla, el arriesgarme a bancar un emprendimiento a pulmón. Pero en gran parte, mi condición en ese momento, terminó dándome el empujón que necesitaba para darle vida al Spot. Y la verdad es que estoy muy feliz y orgulloso por haberlo hecho”

El Spot de la pizza es sinónimo de fuego y buenos productos.

¿Qué tipo de pizza es la del Spot?

Beto: “Mis pizzas son de masa madre estilo napolitano (mucho borde, mucha salsa y poco queso). La cual siempre tiene como mínimo 24hs de leudado en frío. Con un máximo de 96 horas. Son cocinadas en el horno napolitano a leña. Lo que brinda un sabor particular.

Una de las principales características de mi pizza es que todas las variedades son vegetarianas. Actualmente hay 25 variedades disponibles. Y lo que marca la diferencia en el paladar son los ingredientes caseros que utilizo. Que van desde merken chileno, hasta orégano de huerta regional. Las cartas están ordenadas según el tipo de pizza que busque la persona. Hay variedades tradicionales, diferentes al resto, algunas exóticas y hasta una variedad con quesos premium. Siempre quise poder brindarle a la gente un buen producto, con materia prima de calidad y que esté en un rango popular de precios digamos, que todos podamos disfrutar sin sufrir a fin de mes”

¿Qué ingredientes se destacan de los tradicionales de la pizza?

Las variedades están orientadas en mis gustos personales. Utilizo mucho queso azul, ajos asados y morrón braseado. También cuento con variedades agridulces y picantes. De las cuales la de peras al mascabo es una de las favoritas de la gente. La idea principal es ofrecerle a la gente una experiencia diferente en algo tan común como una pizza. Por eso ofrezco sabores diferentes con ingredientes que no son muy utilizados en la zona.

spot de la pizza Un nuevo proyecto autogestivo. El spot de la pizza en Cipolletti.

Pizza y skate

¿Qué tiene que ver el skate en todo esto?

Beto: Ando en skate hace 17 años. Hasta el día de hoy sigo patinando. Y es el ámbito que me dio a mis mejores amigos, donde aprendí a compartir y disfrutar de un deporte sin competencia, sin reglas, donde uno se expresa de la forma que le gusta. Donde los valores y la amistad es lo que predomina. Y al ser un deporte tan versátil podés hacer lo que se te ocurra, los límites están en nuestra imaginación y dedicación. El nombre Spot proviene del ámbito skater. Ya que es una palabra que se utiliza hace años para referirnos a un lugar determinado donde podemos patinar.Gran parte de mi entorno lo conforman gente que patina o que está relacionada de alguna forma con el deporte. La difusión y las primeras ventas la conformaron mis amigas/os que pertenecen a este mundo; lo cual nunca voy a olvidar. Siempre trato de participar en eventos relacionados con el skate. De esta forma siento que estoy devolviendo una pizca de todo lo que me ha dado.

WhatsApp Image 2024-02-19 at 22.24.57 (1).jpeg Beto y su Spot de la pizza le agregan un satélite más al mapa gastro cipoleño.

¿Cuáles son las formas de pedirte pizza y en qué horarios?

Tengo delivery y take aways, aunque a veces varía según el clima. Ya que con mucho viento o lluvia se complica mandar en moto.

Horarios de 20:30/21:00 hasta 23:00 o 23:30, según la demanda. Aunque si el pedido es con bastante anticipación, se puede sacar antes de las 20:30.

+ info:

Instagram: @spotdelapizza

Pedidos y consultas al whatsapp 2994245769, se puede escribir en todo horario.

Agradecimientos de Beto: Quiero agradecer a la vida, a mi pareja, a mi mamá, mi suegra, mi cuñada, Andy (una de las primeras personas que confió en este proyecto), Juan, a Diego y Orne, Lucas, Jesús, Martin, Max, Lu, Macu, Simón, Jere, y a todos mis amigos y amigas. No los nombro porque son muchísimas personas. Pero ya saben que estoy agradecido con cada una de ellas. También agradezco a mis colegas gastronómicos de Nqn y Cipo. Y a la gente que recomienda mis pizzas.