El Concejo Deliberante en alerta por un nuevo positivo

Desde el Concejo Deliberante de Neuquén confirmaron un nuevo caso de Covid -19 en la institución. Si bien no trascendió el nombre del paciente en cuestión, se trata de una persona que se desempeña en la asesoría de un bloque político.

Los vínculos estrechos del contagiado asistieron en el transcurso de esta semana a la casa legislativa, por lo que se tomó la decisión de realizar nuevamente una desinfección (la cuarta en lo que va desde el inicio de la cuarentena). Además, el personal de salud ya se encuentra investigando el vínculo epidemiológico.

Los miembros del bloque involucrado, ya fueron notificados y adoptaron las medidas previstas a efectos de evitar la propagación de los contagios.

Tras la desinfección correspondiente, el Deliberante continuará funcionando con el mínimo e indispensable personal esencial. Además, este jueves 24, por primera vez se llevará a cabo la Sesión Ordinaria de manera virtual, lo que permitirá a los concejales podrán participar de manera remota.

Positivos en la política

La semana pasada, Marcelo Zúñiga, concejal por el Frente de Todos; fue diagnosticado de COVID-19 y se lo hizo saber a sus seguidores de las redes sociales.

"Di positivo Covid, a pesar de todos los cuidados. En #Neuquén estamos en un momento muy difícil. A cuidarnos mucho y a cuidar a quienes queremos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestras vecinas y vecinos", tuiteó Zúñiga apenas unos días atrás, confirmando su diagnóstico.

En tanto, agosto, el subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, junto a toda su familia, fueron considerados como casos activos. “Nos cuidamos un montón entre los compañeros de trabajo, la familia cada vez que ingresábamos a nuestro domicilio. Teníamos todos los resguardos necesarios, pero no sabemos cómo nos contagiamos y le puede pasar a cualquiera”, explicó Haspert en aquella oportunidad.

En cuanto a los funcionarios provinciales, el único que dio positivo fue el ministro de Deportes, Luis Sánchez. "Quiero decir lo que todos sabemos pero ahora en primera persona; el virus no descansa; no discrimina, ni sexo, edad, religión, condición social, laboral nada; solo necesita una oportunidad y durante seis meses no la tuvo. Pero ese día llego y acá estamos aislados por dos semanas y enfrentándolo", comentó durante la primera semana de septiembre.