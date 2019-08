El contraataque de Naselli contra Xipolitakis: le puso un bozal legal

"No pueden mostrar imágenes, ni hacer manifestaciones sobre detalles de su vida privada o sobre las circunstancias que dieron lugar a la intervención judicial", explicó, haciendo referencia a la denuncia por violencia de género.

"El señor Naselli lo primero que quiere es preservar a Salvador. A él lo están agraviando todo el tiempo y las cosas que se dicen no son ciertas. No está en el ánimo del señor Naselli perjudicar a la mamá de su hijo. Él tiene su verdad y está pasando un momento muy difícil", sostuvo la letrada sobre su cliente, que hace 10 días se instaló en Estados Unidos.

Por otra parte, Guerrero aclaró que el matrimonio entre la griega y el empresario no fue por conveniencia. "Naselli se casó enamorado y hoy con todo lo que se dice está muy mal", dijo antes de remarcar que el divorcio de la pareja no fue iniciado por la Griega: "Hemos iniciado la correspondiente acción de divorcio por presentación unilateral. Las partes se pueden casar en cualquier lugar del mundo. Lo que la ley permite es, según el último domicilio conyugal, uno puede elegir dónde tramitar su divorcio".

"No hay nada de cierto sobre un acuerdo matrimonial. Nada de lo que se dijo es cierto. Naselli está a derecho y se presentará cuando sea requerido por la Justicia", agregó. "Él no se escapó, no se fue, tenía un trabajo previsto. La señora Xipolitakis los sabía", aclaró. "Gran parte de la denuncia efectuada por la señora es falsa. Mi cliente va a hacer su descargo, aportando la mayor cantidad de pruebas. Todo va a estar aclarado en el expediente", manifestó.

Como desde el estudio jurídico de Fernando Burlando aseguran que desde su partida el financista no se comunicó para ver cómo está su hijo, su abogada defensora se encargó de aclarar: "Naselli pagó la cuota alimentaria que se fijó judicialmente y que claramente no puede hablar con Victoria para saber cómo está su hijo porque ella misma instauró un perímetro de restricción y sería violarlo".