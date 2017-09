El Deca sueña con el batacazo ante el puntero en Viedma

Los rionegrinos llegan como punteros con 20 unidades y no conocen la derrota en su cancha. Gabriel Lineares no podrá contar con Midolini y Cabezas (ambos expulsados), por lo que los once serían: Schonberger; Crespo, Dinamarca, Mauro Torres, Rodrigo Canales; Castro, Nicolás Torres, A. Diaz, Cataneo E. Díaz; Gimenez o Villagra y Parroni.

Completarán Cruz del Sur-La Amistad, 25 de Mayo ante Racing y Germinal vs. J.J. Moreno.