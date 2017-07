El Deca y el León, con todo listo para una fecha clave

El elenco capitalino viajó a Trelew, donde pasará la noche de hoy y mañana viajará a Rawson. El Verde aparecía en le previa como uno de los candidatos, pero sin embargo no comenzó bien y, al igual que el Deca, llega sin puntos. “Ellos no empezaron bien pero son candidatos y van a intentar imponer su jerarquía. En base a eso trabajamos en la semana para contrarrestar su juego”, analizó el DT Gabriel Lineares. Para eso, Mauro Cisneros debutará como titular y el que dejará la cancha será Santiago Marín. Así, Octavio Gimenez pasará al carril derecho, Cisneros será mediapunta y Parroni único atacante. El probable once: Schonberger, Cabezas, Midolini, Crespo y Canales; Giménez, Castro, Hours y Bustamante; Cisneros; Parroni.

Del lado de Rincón, saldrá hacia Viedma hoy a las 8:30 con el posible regreso de Julio Ibáñez como principal novedad. Sol de Mayo sumó 4 puntos y será sin duda un duelo de candidatos. El once sería: Manera; López Carrillo, Benítez y Regiardo; Di Bello, Correa, Rueda, Viedma o Ibáñez; Gay, Garate y Troncoso y Muñoz.

El resto de la tercera fecha: Cruz del Sur-Racing, 25 de Mayo-J.J. Moreno, Independiente-La Amistad.

"Cambiamos el esquema para este partido y trataremos de hacer un buen trabajo".Gabriel Lineares. Entrenador de Pacífico