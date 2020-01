Embed

“Gracias a todos por venir a acompañarme en este momento tan doloroso. Estoy muerta en vida, pero mi hijo me da fuerza para luchar por él, para que se haga justicia”, arrancó completamente dolida la mujer, mientras su esposo, Silvio Báez la abrazaba con los ojos llenos de lágrimas.

“Era mi único hijo. Miren lo que era mi hijo. Servidor, luchador, desde chiquito era un amor. Amaba su vida, amaba a su novia, nos amaba, todos los días me decía que me amaba. Él me decía que quería ser una persona importante y en el día de mañana quería llevarme lejos de vacaciones. Yo le respondía ’seré tu secretaría’, y él me decía que yo iba a ser viejita. Lo amo”, gritó con fuerza Graciela, mientras los asistentes a la marcha le daban fuerza con frases como: “estamos con vos”.

Al momento de hacer referencia a los 10 rugbiers detenidos por el crimen, la mujer no tuvo piedad: “Quiero justicia por mi hijo. Que paguen esos criminales. Indefenso lo atacaron. No queremos ningún Fernando más, que no maten a ningún otro chico. Justicia por mi hijo. Asesinos”.

“Es triste ir a reconocer a mi hijo, lo mande de lo mejor, lo acompañe a esta puerta y que me llamen por teléfono y que me digan ‘tu hijo falleció’ no se lo merece nadie. Cuando me dijeron la noticia, el mundo se me terminó, pero debo ser fuerte para que no le suceda a otro chico”, contó sobre el momento en el que recibió la noticia.

“Confió en todos los argentinos, en la justicia y los medios. Fer se merece Justicia y quiero agradecerles a todos por venir a acompañarme. Sé que es duro este momento, pero quiero estar presente, Fer me lo pide. Y no me lo tomen a mal, pero quiero que mi ángel, porque él es un ángel, que bendiga a todos, a sus hijos, a sus familias, para que no haya otro Fernando. Gracias por todo”, finalizó la mujer, mientras los presentes gritaban “Justicia” y “Asesinos”.

Entre los diez rugbiers imputados por el homicidio agravado de Fernando, dos de ellos están señalados como co-autores: son Maximiliano Thomsen y Ciro Pertossi. Los otros ocho detenidos son considerados, por ahora, partícipes necesarios del asesinato, según la investigación que encabeza la fiscal Verónica Zamboni, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de Villa Gesell. La pena máxima estipulada para ambas situaciones es la de prisión perpetua.

LEÉ MÁS

Dos testigos reconocieron a Máximo Thomsen como autor de la golpiza

Video: otra brutal pelea a la salida de un boliche

La querella cree que los diez rugbiers son "coautores" del crimen del boliche