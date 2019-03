El desgarrador relato de un actor que pide ser reconocido como "veterano de Malvinas"

Embed

“Yo tenía una función en un teatro de operaciones en un objetivo militar: era artillero antiaéreo y defendí y vigilé el Aeropuerto de Río Gallegos para que no lo tomaran. Mi reclamo tiene que ver con que un veterano que está en el teatro de operaciones está en objetivo militar. Yo usaba ropa militar, manejé un cañón antiaéreo y recibía órdenes de superioridad. A nosotros nos juntaron y nos dijeron 'estamos en guerra contra Gran Bretaña' Era preocupante, angustiante. No dormís igual, no vas igual a baño", relató el intérprete.